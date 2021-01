To pa je priznanje: Ema Kozin boksarka leta po mnenju WBF

ZaEmo Kozin je bila to druga nagrada WBF. Lani je dobila nagrado za zmago v najboljši ženski borbi leta, letos pa je bila po trdem dvoboju z Urugvajko Chris Namus izbrana še za najboljšo boksarko in je na prestolu nasledila Nemko Nicole Wesner. Med trenerji je Rudolf Pavlinnasledil Američana Thomasa Hanshawa."Za našo majhno ekipo je to lepo priznanje. Enostavno dobiš potrditev, da delaš dobro in si na pravi poti. Vse to ti da potem nov zagon in motivacijo, kar je po letu 2020, ki je bilo zaradi koronavirusa posebno, še toliko bolj pomembno," je o prestižni nagradi povedal Pavlin in še enkrat izpostavil, da je bilo lani zaradi odpadih borb in prestavitev tekem res težko. "A osvojila je naslov prvakinje po verziji WBC in odprli smo novo poglavje v karieri, kar ni ostalo neopaženo."A vsaj v začetku leta 2021 se zadeve še niso uredile in cilji za naprej še niso postavljeni. "Odpira se nam pot v ZDA, imamo ponudbe za nastope v Panami, a najprej se morajo urediti zadeve s pandemijo. Za vse skupaj je še prezgodaj. Dejstvo je, da moramo zaradi pravil WBC letos vsaj dvakrat braniti naslov in če bo treba, bomo iskali nadomestne rešitve v Evropi, ko bo čas za to."