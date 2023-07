Toplak v Ulan Batorju do nove medalje na SP

Tim Toplak je v prvem krogu s 14:5 premagal Nizozemca Ecca van der Veera, v četrtfinalu pa je nato moral priznati premoč dolgoletnemu tekmecu in kasnejšemu zmagovalcu prvenstva Dmitriju Bešenetcu. Toplak je borbe nadaljeval v repasažu, kjer je najprej premagal še drugega Nizozemca Jasperja De Beerja nato pa je bil s 17:4 boljši še od predstavnika Danske Jesperja Kilbaka. V boju za bronasto odličje se je 27-letnik pomeril še z drugim ruskim borcem (oba sta sicer nastopila pod nevtralno zastavo Mednarodne ju-jitsu zveze) Zaharjem Gorbunovom. Toplaku je predčasno uspel t. i. full ipon in lahko se je razveselil že pete medalje na svetovnih prvenstvih. Poleg treh bronastih ima še po eno srebrno in zlato.