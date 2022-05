Torkarjeva po odličnem začetku na koncu sedma, Dragič izpadel v prvem krogu

"Dva tedna pred evropskim prvenstvom sem bil na pripravah na Madžarskem. Vsak dan sem se z Sipoczem boril po več borb. Na treningu, ko si bolj sproščen, ko lahko padeš in se dvigneš, lahko več tvegaš. Tukaj si tega ne moreš privoščiti. In posledično za njega ne najdem rešitve, kako ga premagati. Na pripravah sva s trenerjem Brodom iskala rešitve, ker jaz s svojo tehniko juda ne pridem do pravega prijema, da bi ga premagal. On je skrajni levičar, veliko dela iz rokavov in enostavno nimam tehnik, da bi se lahko zoperstavil temu in ga premagal. Tekom borbe sem videl dve luknji, kjer bi lahko izvedel tehniko in ga premagal. Enkrat mi je to tudi uspelo z nožno tehniko in bil sem zelo blizu točki. Opazil sem, da veliko uporablja nožno tehniko, ko sem prvič poizkusil s tem, sem bil blizu, drugič še bližje in sem si rekel, da če sem tako blizu, pa lahko izvedem tehniko za točko in posledično zmago. Žal nisem ujel trenutka, zapletel sem se njemu med noge in on je to izkoristil v svoj prid in izvedel protinapad, s katerim si je priboril zmago. Od Antalyje naprej grem v borbo zelo neobremenjeno in takšno počutje je odlično, saj lahko prikažem boljše borbe. Tukaj žal ni bilo dovolj znanja, ne glede na moje izkušnje moram se sedaj do sredozemskih iger pripraviti in izpiliti še nekaj tehnik. Na sredozemskih igrah bom štartal na medaljo, na zadnjih, mi je ta za las ušla iz rok." je razočarano po tekmovanju dejal Dragič.