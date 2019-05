Tožilstvo umaknilo obtožnico zoper McGregorja, ker se žrtev ne želi udeležiti obravnave

Incident se je zgodil 11. marca, ko je tridesetletni zvezdnik zapustil hotel Fontainebleau Miami Beach. Iz policijskega zapisnika je razvidno, da je navijač želel posneti Conorja McGregorja, ta pa mu je mobilni telefon izbil iz rok, ga zalučal na tla ter na telefon nato še stopil. Vrednost telefona naj bi znašala skoraj 900 evrov.

Incident je posnela nadzorna kamera. Policija je McGregorja aretirala, varščina pa je znašala 11.125 evrov. Policija je proti kontroverznemu Ircu, znanemu po hitri jezi, spisala ovadbo zaradi nasilnega ropa in namernega uničenja tuje stvari. In kazenska zadeva se je znašla na sodišču v Miamiju. Vendar pa so floridski tožilci v ponedeljek sporočili, da je domnevni oškodovanec oziroma žrtev odpotovala v tujino in prenehala sodelovati s policijo ter ne želi nadaljevati kazenskega postopka, potem ko se je McGregor poprej v civilni odškodninski tožbi zunajsodno pogodil z navijačem.