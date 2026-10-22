Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Tragedija na prvenstvu v bodybuildingu: zgrudil se je in umrl na svoj rojstni dan

Ljubljana, 22. 10. 2026 10.24 pred 1 uro 1 min branja 24

Avtor:
M.J.
Mateusz Chmura

Britansko prvenstvo v bodybuildingu, ki je potekalo v angleškem Telfordu, je zaznamovala tragedija. Poljski tekmovalec Mateusz Chmura je umrl po tem, ko mu je med nastopom pred sodniki in občinstvom nenadoma postalo slabo in se je zgrudil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mateusz Chmura se je med predstavljanjem tekmovalnih poz na odru zgrudil, organizatorji pa so tekmovanje nemudoma prekinili, da bi mu lahko zagotovili zdravniško pomoč. Medicinsko osebje je takoj začelo oživljanje, kmalu zatem pa so na prizorišče prispeli reševalci in tudi helikopter nujne medicinske pomoči.

Preberi še FNC organizacija prvič v Severni Makedoniji

Chmuro so prepeljali v bolnišnico, kjer je kljub prizadevanjem zdravnikov nekaj ur pozneje umrl. Tekmovanje se je medtem nadaljevalo, saj organizatorji v tistem trenutku še niso bili obveščeni o njegovi smrti.

Umrl na rojstni dan, le nekaj tednov po poroki

Tragična zgodba je še toliko bolj pretresljiva, ker je Mateusz Chmura umrl prav na svoj 33. rojstni dan, manj kot dva meseca po poroki. Njegov prijatelj in kolega iz sveta bodybuildinga, Reza Eradi Bahrani, je razkril, da sta skupaj trenirala manj kot 48 ur pred usodnim dogodkom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po njegovih besedah sta se pripravljala na prvenstvo in vadila tekmovalne poze, ki naj bi jih Chmura predstavil pred sodniki.

Od športnika se je poslovila tudi zveza

Po tragičnem dogodku se je oglasila tudi zveza PCA, ki je družini, prijateljem in vsem bližnjim pokojnega športnika izrekla sožalje. Pri zvezi so se zahvalili medicinskim ekipam in vsem drugim, ki so sodelovali pri poskusih reševanja njegovega življenja. Natančen vzrok smrti za zdaj še ni znan.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
bodibilder Mateusz Chmura smrt

FNC organizacija prvič v Severni Makedoniji

Moskisvet.com Tragična smrt športnika pretresla svet: Imel je samo 37 let
24ur.com Po smrti triatlonca: kaj večurni napor pomeni za človeka?
24ur.com Umrl 26-letni kaskader: v jekleni kletki pri visoki hitrosti padel z motorjem
24ur.com Tragična smrt prijatelja princa Williama: Med tekmo pola pogoltnil čebelo
Moskisvet.com Kakšna tragedija: Umrl je nekdanji tekmovalec šova Ljubezen po domače
Moskisvet.com Po mesecu dni trpljenja je umrl nekdanji svetovni prvak
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
22. 10. 2026 12.26
To niso bodybilderji ampak steroidi.
Odgovori
0 0
Ursooo
22. 10. 2026 12.19
Vzrok smrti še ni znan? Vam ga povem jaz: hipertrofična kardiomiopatija zaradi dolgotrajne zlorabe anaboličnik steroidov. Evo. Verjetno bodo pa to zapakirali v pljučnico ali kaj podobnega, ker dejansko smrt ob kardiomiopatiji ponavadi nastopi zaradi pljučnice.
Odgovori
+3
4 1
dobrabejba35
22. 10. 2026 12.23
Diuretik za tekmovanje so pa verjetno razlog, da se je zgodilo ravno takrat ko se je
Odgovori
+1
1 0
Dinho8O
22. 10. 2026 12.23
Za uporabnike steroidov je sicer znano, da jih izda srce, ne pa pljuca.
Odgovori
0 0
Dinho8O
22. 10. 2026 12.24
Pardon, saj to tudi je lol
Odgovori
0 0
Dinho8O
22. 10. 2026 12.24
Pardon, saj to tudi je
Odgovori
0 0
Desno
22. 10. 2026 12.12
Res kaj to delajo iz sebe fujjjjj
Odgovori
+4
4 0
brusilec
22. 10. 2026 12.00
RIP... morali bi hoditi več na preglede, teste.. pa bi lahko bila marsikatera smrt preprečena.
Odgovori
-2
0 2
M.M.Miša
22. 10. 2026 11.56
Nekateri tako brezčutno komentirate ,da se vprašam kam gre ta svet 😢 R.I.P.
Odgovori
+1
4 3
PEACEMAKER
22. 10. 2026 11.53
A res?
Odgovori
-2
2 4
Prelepa Soča
22. 10. 2026 11.48
Še dolgo je zdržal pri vsej "prehrani", ki jo je stlačil v sebe, da je imel tako grozen, nečloveški, izgled. Le kakšne komplexe mora imeti človek, da se tako deformira in prezgodaj... umre?
Odgovori
+8
8 0
Astalaviva1958
22. 10. 2026 11.45
Bo spet malo več piščanca pa riža za poljake ostalo...pa kak farmacevt bo mel malo več miru pa malo majn podkupnine v žepu
Odgovori
+3
4 1
r h
22. 10. 2026 11.39
Očitno se mu je splačalo
Odgovori
-2
1 3
r h
22. 10. 2026 11.38
Zdrav duh v zdravem telesu
Odgovori
+7
7 0
deformero
22. 10. 2026 11.31
Preveč omake trenbolognese
Odgovori
+4
4 0
Podlesničar
22. 10. 2026 11.28
Stevo, glej kaj te čaka...
Odgovori
+5
8 3
Artechh
22. 10. 2026 11.21
Spikanje…
Odgovori
+8
8 0
PARTIZAN PEPE
22. 10. 2026 11.18
Dobr cepajo teli športniki po covid ukrepih...
Odgovori
-7
6 13
Lark
22. 10. 2026 11.25
Ne vem od kdaj so steroidi , HGH ipd. povezani s Korono... A misliš, da je od cepiva od Moderne totalno plešast?
Odgovori
+8
9 1
PSIHOTERAPEVT
22. 10. 2026 12.10
Hehehe :)
Odgovori
0 0
devlon
22. 10. 2026 11.15
kolk je to moral pišk pojest..
Odgovori
+4
4 0
bronco60
22. 10. 2026 11.15
Na svoj roj.dan se je pač hotel izkazat in se je predoziral, žal in rip.
Odgovori
+5
5 0
apage
22. 10. 2026 11.04
33 let? Zgleda okoli 50... bog ve kaj je jemal
Odgovori
+16
16 0
konotera
22. 10. 2026 11.11
Ja pa to je bodybuilding. A generalna populacija neve, da so tukaj vsi na testosteronu, pa raznih trenbolonih, dbol ipd. Takšen naravno ne moreš postat. Je pa izjemno nezdravo in na koncu so zaslužki nizki.
Odgovori
+19
19 0
bu?e24 1
22. 10. 2026 11.25
3 bossterja
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
V šoli so jo zbadali, danes je večkrat nagrajena ilustratorka: njena zgodba navdihuje
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
zadovoljna
Portal
Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen
Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen
vizita
Portal
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
cekin
Portal
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Računi rastejo, službe se menjajo, otroci odhajajo: ste pripravljeni na naslednji velik strošek?
Računi rastejo, službe se menjajo, otroci odhajajo: ste pripravljeni na naslednji velik strošek?
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
moskisvet
Portal
Skoraj 181 kilogramov, alkohol in samouničevalne navade: zvezdnik razkril, kaj ga je rešilo
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
To je obutev, ki jo dež lahko hitro uniči
To je obutev, ki jo dež lahko hitro uniči
dominvrt
Portal
Poglejte v zamrzovalnik. Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
okusno
Portal
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
voyo
Portal
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022