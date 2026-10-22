Tragedija na prvenstvu v bodybuildingu: zgrudil se je in umrl na svoj rojstni dan

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Mateusz Chmura se je med predstavljanjem tekmovalnih poz na odru zgrudil, organizatorji pa so tekmovanje nemudoma prekinili, da bi mu lahko zagotovili zdravniško pomoč. Medicinsko osebje je takoj začelo oživljanje, kmalu zatem pa so na prizorišče prispeli reševalci in tudi helikopter nujne medicinske pomoči.

Chmuro so prepeljali v bolnišnico, kjer je kljub prizadevanjem zdravnikov nekaj ur pozneje umrl. Tekmovanje se je medtem nadaljevalo, saj organizatorji v tistem trenutku še niso bili obveščeni o njegovi smrti.

Umrl na rojstni dan, le nekaj tednov po poroki

Tragična zgodba je še toliko bolj pretresljiva, ker je Mateusz Chmura umrl prav na svoj 33. rojstni dan, manj kot dva meseca po poroki. Njegov prijatelj in kolega iz sveta bodybuildinga, Reza Eradi Bahrani, je razkril, da sta skupaj trenirala manj kot 48 ur pred usodnim dogodkom.

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Po njegovih besedah sta se pripravljala na prvenstvo in vadila tekmovalne poze, ki naj bi jih Chmura predstavil pred sodniki.

Od športnika se je poslovila tudi zveza