Tragedija v Franciji: v streljanju umrl MMA-borec

V streljanju v francoskem departmaju Yvelines je bilo ranjenih več ljudi, med njimi tudi 12-letni otrok, ena oseba pa je umrla. Francosko predsedstvo je napad označilo za "rasistični teroristični napad". Po poročanju francoskih medijev je bil ubit Pengo Bossio Wangi, amaterski borec MMA.

Wangi je nastopal v velterski in srednji kategoriji, v svoji dosedanji karieri pa je dosegel tri zmage in doživel štiri poraze.

Novica o njegovi smrti je pretresla člane kluba, ki so se odzvali z besedami: "Vsi smo v šoku. Zelo dobro smo ga poznali. Bil je na napačnem mestu ob napačnem času. Za vse nas je to zelo težko."

Akademija Atch se je od svojega člana poslovila tudi z ganljivim zapisom na Instagramu:

"Pengo je bil eden izmed nas. Na blazinah in zunaj njih je bil zgled drugim: vedno je bil prisoten, spoštljiv in pripravljen spodbujati ljudi, da postanejo boljši. Njegov nasmeh, energija in velikodušnost bodo za vedno ostali zapisani v naših prostorih in naših srcih. Danes nam zmanjkuje besed. Nič ne more opravičiti takšnega odvzema življenja."