Trener brutalno pretepel evropsko prvakinjo, sodišče pa ga je (za nagrado) oprostilo

Margaux Pinot (27) je aktualna evropska prvakinja v judu v kategoriji do 70 kilogramov in olimpijka z zadnjih iger v Tokiu. Toda v zadnjih dneh se ime te vrhunske športnice v Franciji pojavlja zgolj na straneh črne kronike. Margauxin trener in obenem partner Alain Schmitt se je brutalno znesel nadnjo in ji zlomil nos, a vse to ni bilo dovolj, da bi ga pristojno sodišče spoznalo za krivega družinskega nasilja.

Dokazi o fizičnem nasilju so med drugim jasno razvidni s spodnje fotografije, ki jo je Margaux Pinot objavila na Twitterju. A najbolj žalostno je, da je judoistkin trener in življenjski sopotnik v eni osebi, Alain Schmitt, vse skupaj zanikal. "V življenju nisem nikogar nikoli udaril. Kaj šele, da bi jo vlekel po tleh, jo z glavo udarjal ob tla ... Se šalite? To so njene laži, jasno," so bile na začudenje mnogih besede 'nedolžnega' Schmitta. Pinoteva ima vidno poškodovan obraz, ki je zaradi močnih udarcev prekrit s številnimi podplutbami, ti pa so ji tudi zlomili nos. "Samo dobri samoobrambi se lahko zahvalim, da sem danes živa," je dejala žrtev družinskega nasilja, česar pa ni prepoznalo pristojno sodišče v predmestju Pariza, ki je Schmitta oprostilo vseh obtožb. Tudi francoska ministrica za šport, Roxana Maracineanu, ter eden od najpriljubljenejših in najuspešnejših francoskih športnikov, Teddy Rinner, sta z zgražanjem pospremila odločitev sodišča. "Zame osebno ni dvoma, kdo je v tem primeru žrtev nasilja. Najbolj žalostno pa je, da se je (Alain Scmitt, op. p.) spravil nad Margaux, ki ni le sijajna športnica, ampak tudi izjemna osebnost. Zelo dobro jo poznam in vem, za kako dobrosrčno osebo gre. To je škandal brez primere," je odločitev sodišča pokomentiral petkratni dobitnik olimpijske medalje v judu, ki se lahko pohvali tudi z desetimi naslovi svetovnega in petimi evropskega prvaka.