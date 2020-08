Trener Eme Kozin: V dvoboju Tyson vs. Jones bo nekdo obležal

Rudolf Pavlin je borilne športe začel spoznavati skozi judo, kjer je bil tudi zelo uspešen tekmovalec. Nato se je preizkusil tudi v mešanih borilnih veščinah, kjer je vknjižil pet zmag in dva poraza, borišče pa je delil celo s hrvaško UFC legendo Igorjem Pokrajcem. Nato pa je odkril talentirano slovensko boksarko Emo Kozin in jo popeljal do osvojitve desetih naslovov prvaka.