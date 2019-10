Trener Tonyja Fergusona prepričan: Poznamo način za zmago proti Khabibu

Spomnimo, da sta tako Tony Ferguson kot tudi Nurmagomedov v preteklosti že odpovedala - vsak po dvakrat - medsebojni dvoboj, zato ljubitelji mešanih borilnih veščin komaj čakajo na uradno potrditev obračuna, ki bi zagotovo poskrbel za svojevrsten borilni spektakel. "Za razliko od predhodnih izzivalcev, ki so se velikopotezno lotevali dvobojev z Nurmagomedovom in bili poraženi na skorajda identičen način, bomo v našem taboru pripravili določene taktične novosti, ki bi lahko presenetile svetovnega prvaka. Tony je tako izkušen z borbo na tleh, da četudi bi ga Khabib uspel vreči iz ravnotežja, ne bi prišlo do predaje. Jasno pa je, da bo naš borec skušal čimveč časa zdržati na nogah, v kolikor pa pride do rušenja, bomo pripravljeni tudi na ta scenarij," je pristavil eden najuglednejših strokovnjakov na svetu Eddie Bravo.