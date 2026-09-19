Tretji krog MMA državnega prvenstva postregel z 18 zanimivimi borbami

Na podlagi skupnega števila doseženih točk bodo sledile finalne borbe za prvo, drugo in tretje mesto v vseh kategorijah. Tretji krog je tako prinesel zadnje točke, finale pa bo odločilo, kdo bo stopil na zmagovalne stopničke.
V prvi borbi dneva je v kategoriji Youth B (do 65 kg) Aleksej Kimidjikić premagal klubskega soborca Alekseja Radakovića. 15-letni Kimidjikić je z zmago pred iztekom runde osvojil tri točke. V kategoriji do 70 kg je po deljeni sodniški odločitvi Žak Žumer premagal Alexa Mušiča in osvojil svoji prvi točki.
Karim Veinhandl in Tanai Agič sta se pomerila v prvi borbi kategorije Youth A do 70 kg in zmaga je po treh rundah in deljeni sodniški odločitvi šla v Agičev kot. V isti kategoriji si je tri točke z zmago proti Neju Mitroviču priboril Luka Lotrič. V kategoriji do 77,1 kg je Aleks Prelog po soglasni sodniški odločitvi premagal Erika Ponjaviča ter si zagotovil nastop v decembrskem finalu. Med najtežjima borcema Youth A kategorije je bil Marsel Antolič boljši od Antonia Krizmaniča.
Starostno kategorijo Juniors sta odprla Matevž Pečolar in Tevž Planinšec. Po soglasni sodniški odločitvi je zasluženo zmago slavil Planinšec in osvojil svoji prvi letošnji točki.
V najatraktivnejšem obračunu dneva je Liam Nicholas Kiraly proti Tianu Strakošu uknjižil še svojo deveto letošnjo točko. Že tretjič zapored v tem državnem prvenstvu je nasprotnika predčasno spravil v nerešljiv položaj, s čimer nadaljuje izjemno serijo dvobojev.
Po premoru so se nadaljevale borbe v kategoriji do 70,3 kg. Prvo je predčasno dobil Anej Koren, ki je premagal Gala Emeršiča. Aljaž Klinar je tik pred koncem tretje runde naslednjega obračuna te kategorije s tehničnim nokavtom premagal Daniela Žižka. V tretjem obračunu so se sodniki soglasno odločili, da je bil Nejc Lavrenčič boljši od domačina Ožbeja Kuzela. V zadnji bitki te kategorije pa si je Nejc Lauko priboril tri točke proti Alminu Čoroviću.
S podreditvijo v prvi rundi bitke v kategoriji Juniors do 77,1 kg je Tian Pavić premagal Žana Koširja. V isti kategoriji je bil Leon Bedenik po soglasni sodniški odločitvi boljši od Klemna Gradišnika. V zadnji borbi kategorije je Saša Aleksandar Daković premagal Matica Rottmana. Pavić, Bedenik in Daković si zdaj delijo prvo mesto v seštevku te kategorije s šestimi točkami.
V prvem obračunu kategorije Juniors do 84 kg je Nik Zupančič s podreditvijo premagal Oskarja Juvana, v drugem pa je tri točke proti Jakobu Dobniku zbral Aziz Imširovič.
Edino borbo poltežke kategorije do 93 kg je proti Davidu Rističu s tehničnim nokavtom zaključil Nejc Vončina.
V oktagon sta kot zadnja vstopila Tilen Bregant in domačin Marko Košir. Edina članska borca škofjeloškega borilnega dne sta dvoboj zaključila 16 sekund pred koncem. Favorifizani Bregant je bil močnejši v zadnji borbi tretjega turnirja MMA zveze Slovenije.
TRETJI KROG MMA ZVEZE SLOVENIJE – FIGHT CARD
YOUTH B (DO 65 KG)
Aleksej Radaković (10th Planet, 2011) vs. Aleksej Kimidjikić (10th Planet, 2011)
YOUTH B (DO 70 KG)
Žak Žumer (Red Eagle, 2012) vs. Alex Mušič (Ervin's Gym, 2010)
YOUTH A (DO 70 KG)
Karim Veinhandl (Boksarski klub Hayat, 2009) vs. Tanai Agič (MMA Koper, 2009)
Luka Lotrič (Ervin's Gym, 2009) vs. Nej Mitrovič (MMA Koper, 2009)
YOUTH A (DO 77.1 KG)
Aleks Prelog (Kinetika, 2009) vs. Erik Ponjavič (Ervin's Gym, 2009)
YOUTH A (DO 84 KG)
Antonio Krizmanič (MMA Velenje, 2009) vs. Marsel Antolič (DBS Fužinar, 2010)
JUNIORS (DO 65.8 KG)
Matevž Pečolar (DBS Fužinar, 2007) vs. Tevž Planinšec (MMA Velenje, 2007)
Liam Nicholas Kiraly (Ant-Bition, 2007) vs. Tian Strakoš (Ervin's Gym, 2006)
JUNIORS (DO 70.3 KG)
Gal Emeršič (MMA Maribor – Center Samurai, 2007) vs. Anej Koren (Kinetika, 2008)
Daniel Žižek (MMA Maribor – Center Samurai, 2008) vs. Aljaž Klinar (10th Planet, 2008)
Nejc Lavrenčič (MMA Maribor – Center Samurai) vs. Ožbej Kuzel (Chiko Gym, 2006)
Nejc Lauko (MMA Velenje, 2009) vs. Almin Čorović (Double B Gym, 2008)
JUNIORS (DO 77.1 KG)
Tian Pavić (MMA Velenje, 2006) vs. Žan Košir (Chiko Gym, 2006)
Klemen Gradišnik (MMA Maribor – Center Samurai, 1998) vs. Leon Bedenik (Ant-Bition, 2007)
Matic Rottman (MMA Maribor – Center Samurai, 2010) vs. Saša Aleksandar Daković (10th Planet, 2008)
JUNIORS (DO 84 KG)
Nik Zupančič (StefBre MMA, 2006) vs. Oskar Juvan (Ant-Bition, 2007)
Aziz Imširovič (10th Planet, 2006) vs. Jakob Dobnik (MMA Velenje, 2007)
JUNIORS (DO 93 KG)
David Ristič (MMA Maribor – Center Samurai, 2007) vs. Nejc Vončina (Double B Gym, 2006)
SENIORS (DO 84 KG)
Tilen Bregant (Double B Gym, 2000) vs. Marko Košir (Chiko Gym, 2005)
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