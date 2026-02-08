'Šesta runda' spektakla v Münchnu: 'Če si 'drek', bodi 'drek' do konca'

V najbolj pričakovanem dvoboju borilnega spektakla v Münchnu je Srb Aleksandar Ilić Slovenca Mirana Fabjana nokavtiral v manj kot pol minute. Fabjan je dvoboj začel agresivno in krenil silovito, a je naletel na levi direkt tekmeca. Ilić je odlično "kontriral", poslal Fabjana v "nokdaun" in ga končal z udarci na tleh. Joker, kot pravijo 37-letnemu Srbu, je tri leta starejšega Slovenca z levim krošejem "pokončal" ter mu prizadejal enega težjih porazov v bogati karieri.
Po borbi se je "Slovenski Rocky" odločil "obiskati" Ilićevo garderobo, kjer je zaploskal in čestital njegovi ekipi, a to ni bilo po godu drugemu borcu Darku Stošiću. Srbski borec je vse skupaj jemal kot provokacijo in začelo se je ... Kmalu bi prišlo do "tretjega polčasa" ... "Vsem serješ po glavi in delaš kaos, potem pa čestitaš. Če si "drek", bodi "drek" do konca."
Fabjan je nasprotniku čestital tudi na Instagramovem "storyju", kjer je ob posnetku Ilićevega nokavta zapisal: "Težkega srca, a čestitam," je 40-letni Slovenec pokazal športno držo navkljub bolečemu, nepričakovano ekspresnemu, porazu v bavarski prestolnici, ki ima zdaj ob sedmih zmagah pet porazov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.