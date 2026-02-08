Naslovnica
Borilni športi

'Šesta runda' spektakla v Münchnu: 'Če si 'drek', bodi 'drek' do konca'

München, 08. 02. 2026 08.54 pred 47 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.J.
Miran Fabjan - Aleksandar Ilić

V Münchnu se je odvil nov borilni spektakel FNC 27. V najbolj pričakovanem dvoboju večera je Srb Aleksandar Ilić, manj pričakovano, v zgolj 24 sekundah nokavtiral favoriziranega Slovenca Mirana Fabjana. Ilić se je tako Fabjanu maščeval za poraz na borilnem večeru v Zagrebu. A vse se vendarle ni končalo v ringu. Kmalu bi se "šesta runda" borbe odvila v slačilnici ... Zanimivo, da si je Ilić, ob odločilnem udarcu borbe, celo zlomil nogo ... Vse borbe UFC spektakla v bogatem arhivu VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V najbolj pričakovanem dvoboju borilnega spektakla v Münchnu je Srb Aleksandar Ilić Slovenca Mirana Fabjana nokavtiral v manj kot pol minute. Fabjan je dvoboj začel agresivno in krenil silovito, a je naletel na levi direkt tekmeca. Ilić je odlično "kontriral", poslal Fabjana v "nokdaun" in ga končal z udarci na tleh. Joker, kot pravijo 37-letnemu Srbu, je tri leta starejšega Slovenca z levim krošejem "pokončal" ter mu prizadejal enega težjih porazov v bogati karieri.

Preberi še FNC 27: Ilić nokavtiral Fabjana, imamo dva nova prvaka

Po borbi se je "Slovenski Rocky" odločil "obiskati" Ilićevo garderobo, kjer je zaploskal in čestital njegovi ekipi, a to ni bilo po godu drugemu borcu Darku Stošiću. Srbski borec je vse skupaj jemal kot provokacijo in začelo se je ... Kmalu bi prišlo do "tretjega polčasa" ... "Vsem serješ po glavi in delaš kaos, potem pa čestitaš. Če si "drek", bodi "drek" do konca."

Miran Fabjan in Aleksandar Ilić na borilnem spektaklu v Nemčiji.
Miran Fabjan in Aleksandar Ilić na borilnem spektaklu v Nemčiji.
FOTO: FNC

Fabjan je nasprotniku čestital tudi na Instagramovem "storyju", kjer je ob posnetku Ilićevega nokavta zapisal: "Težkega srca, a čestitam," je 40-letni Slovenec pokazal športno držo navkljub bolečemu, nepričakovano ekspresnemu, porazu v bavarski prestolnici, ki ima zdaj ob sedmih zmagah pet porazov.

borilni športi ufc fabjan

FNC 27: Ilić nokavtiral Fabjana, imamo dva nova prvaka

mikpiki191
08. 02. 2026 09.57
šel je v Muenchen ležat
Odgovori
0 0
Oliguma
08. 02. 2026 09.45
Ko pada petelinček Fabijan po 24.sec. ko KLADA..Miran si se že zbudil iz kome ??
Odgovori
+2
3 1
Verus
08. 02. 2026 09.43
močno je razočaral Fabjan, ker je baje hčerko omenjal Ilketu ipd.
Odgovori
+2
2 0
Hachi
08. 02. 2026 09.37
Se strinjam. Ce si govedo od cloveka, bodi zvest temu.
Odgovori
+3
3 0
Vojko Kos
08. 02. 2026 09.36
To je šport?!🤮🤮🤮🤮
Odgovori
0 0
bibaleze
