Tretji zaporedni UFC-jev borilni večer prinaša zanimiv obračun srednjekategornikov

Minuli vikend smo lahko spremljali še eno odmevno vrnitev v oktagon. Po dveh letih prepovedi tekmovanja se je po precej izenačeni borbi proti Coryju Sandhagenu zmage po deljeni sodniški odločitvi veselil povratnik in bivši prvak T.J. Dillashaw , ki pa bo sedaj moral na operacijo kolena. Dillashaw se bo najverjetneje na začetku prihodnjega leta pomeril v borbi za šampionski pas z zmagovalcem ponovnega obračuna Aljamainom Sterlingom in Petrom Yanom , ki naj bi se na dogodku UFC 267 pomerila oktobra, Sandhagen pa bo verjetno dobil poraženca omenjenega obračuna.

Tretji v seriji dogodkov UFC Fight Night nam v glavnem delu prinaša pet obračunov nekoliko manj znanih borcev ter glavni obračun večera med bolj uveljavljenima borcema. Pomerila se bosta namreč osmi in enajsti izzivalec v srednjetežki kategoriji Uriah Hall in Sean Strickland. 36-letni Hall bo iskal že peto zaporedno zmago, nazadnje je izgubil pred tremi leti proti sedaj drugemu izzivalcu Paulu Costi. Finalist borilnega resničnostnega šova The Ultimate Fighter je oktobra lani v slovesni borbi v organizaciji UFC premagal legendarnega Andersona Silvo, aprila letos pa je v oktagonu stal zgolj 17 sekund, saj si je njegov nasprotnik Chris Weidman ob brci grdo zlomil nogo. S tem je na Jamajki rojeni borec postal sploh prvi v zgodovini UFC-ja, ki je dosegel zmago brez kakršnega koli udarca.

Nasproti bo Hallu stal šest let mlajši Strickland, ki je enako kot Hall zadnji poraz okusil pred tremi leti in bo prav tako iskal peto zaporedno zmago v oktagonu. 30-letni Američan z impresivno karierno statistiko 23 zmag in treh porazov si z zmago proti Hallu želi zagotoviti borbo z enim izmed najboljših petih izzivalcev, saj meni, da tudi sam spada mednje. Za Stricklanda bo to sploh prvi nastop v glavni borbi večera, Hall pa je to že izkusil v že omenjeni borbi proti Silvi.