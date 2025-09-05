Tri borbe za naslov prvaka in veliki finale resničnostnega šova FON

"Tri borbe za šampionski pas, ogromno noro zanimivih spopadov in razprodana Arena Zagreb. Težko bi si želeli še kaj več," pravi novinar Tadej Vidrih, ki bo dogodek v živo komentiral na VOYO. FNC, največja organizacija mešanih borilnih veščin v regiji, pa obljublja spektakel, ki ga še dolgo ne bomo pozabili.
Veliki finale bo pospremil tudi dvoboj trenerja ekipe Joker, Aleksandra "Jokerja" Ilića z Mariom Žgelo, ki bo nastopil namesto poškodovanega Mirana "Slo Rockyja" Fabjana. Dobili pa bomo tudi zmagovalca druge sezone resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage. V zadnjem delu, ki si ga že lahko ogledate na VOYO smo izvedeli, da se bosta za naslov zmagovalca in pogodbo z zvezo FNC pomerila Filip Vidak in Gabriel Pavlović.
"Mislim, da je bila druga sezona bistveno boljša od prve. Ne nazadnje je bila tudi za slovenske privržence MMA toliko bolj zanimiva, saj je v njej kot trener nastopal Miran Fabjan, predstavila pa sta se tudi dva naša borca, Benjamin Ajd in Nejc Rupreht. Finale bo zagotovo pika na i samega dogajanja v hiši, kar je še bolj pomembno, pa je finalni spopad del izjemnega dogodka. Najverjetneje celo največjega MMA dogodka v zgodovini regije," drugo sezono komentira Vidrih.
Kar 12 neizprosnih borb
Vse skupaj bomo spremljali kar dvanajst borb. V težki kategoriji se bosta udarila Darko "The Hammer" Stošić, ki se v Beogradu ni mogel boriti zaradi poškodbe, in Ivan Vitasović, ki se vrača po dveh letih. Matej Batinić bo pred domačo publiko prvič branil pas v poltežki kategoriji proti Andresu Ramosu, Kubancu, ki se bori pod slovensko zastavo.
Po umiku Jordana Bartona iz aktivnega MMA-ja, pa se bosta v peresni kategoriji za pas borila Pawel Politylo in Ivan Sičaja. Politylo prihaja po zmagi v Beogradu, izkušeni Sičaja pa ima niz štirih zmag v FNC-ju, zadnjo prav proti Politylu.
Po svojo tretjo zmago v FNC-ju prihaja tudi zmagovalec prve sezone Fight of Nations Marko Ančić proti neporaženemu Ukrajincu Mykoli Kazachynskyu. V akcijo se vrača Tomislav "The Beast" Spahović, nastopili bodo še Fran Luka Đurić, Tiriel Luka Abramović, spremljali pa bomo dolgo pričakovano borbo med Filipom "Nitrom" Pejićem in Aleksandrom Jankovićem.
Čeprav je Arena Zagreb razprodana, bomo lahko spektakel v živo spremljali na VOYO.
Seznam vseh borb dogodka FNC 24, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:
Težka kategorija za naslov prvaka: Ivan Vitasović - Darko Stošić
Poltežka kategorija: Mario Žgela - Aleksandar Ilić
Poltežka kategorija za naslov prvaka: Matej Batinić - Andres Ramos
Ekstremen boks, dogovorjena teža do 80 kg: Francisco Barrio - Vaso Bakočević
Peresna kategorija do 66 kg za naslov prvaka: Ivan Sičaja - Pawl Politylo
Poltežka kategorija: Arturas Kudresovas - Tomislav Spahović
Težka kategorija: Michal Andryszak - Said Sowma
Lahka kategorija: Filip Pejić - Aleksandar Janković
Velterska kategorija: Filip Vidak - Gabriel Pavlović
Bantemska kategorija: Fran Luka Durić - Stipe Brčić
Poltežka kategorija: Triel Luka Abramović - Patryk Grabowski
Peresna kategorija: Marko Ančić - Mykola Kazachynskyi
