Tri borbe za naslov prvaka in veliki finale resničnostnega šova FON

To soboto ob 19.30 bo Arena Zagreb prizorišče enega največjih športnih dogodkov v regiji. Na VOYO bomo v živo spremljali spektakel FNC 24, ki prinaša kar tri borbe za šampionski pas, veliki finale druge sezone šova Fight of Nations: Pot do zmage ter številne spopade najboljših borcev naše regije.

FNC 24 Zagreb

"Tri borbe za šampionski pas, ogromno noro zanimivih spopadov in razprodana Arena Zagreb. Težko bi si želeli še kaj več," pravi novinar Tadej Vidrih, ki bo dogodek v živo komentiral na VOYO. FNC, največja organizacija mešanih borilnih veščin v regiji, pa obljublja spektakel, ki ga še dolgo ne bomo pozabili. Veliki finale bo pospremil tudi dvoboj trenerja ekipe Joker, Aleksandra "Jokerja" Ilića z Mariom Žgelo, ki bo nastopil namesto poškodovanega Mirana "Slo Rockyja" Fabjana. Dobili pa bomo tudi zmagovalca druge sezone resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage. V zadnjem delu, ki si ga že lahko ogledate na VOYO smo izvedeli, da se bosta za naslov zmagovalca in pogodbo z zvezo FNC pomerila Filip Vidak in Gabriel Pavlović.

Fight of Nations [TM]: Pot do zmage

"Mislim, da je bila druga sezona bistveno boljša od prve. Ne nazadnje je bila tudi za slovenske privržence MMA toliko bolj zanimiva, saj je v njej kot trener nastopal Miran Fabjan, predstavila pa sta se tudi dva naša borca, Benjamin Ajd in Nejc Rupreht. Finale bo zagotovo pika na i samega dogajanja v hiši, kar je še bolj pomembno, pa je finalni spopad del izjemnega dogodka. Najverjetneje celo največjega MMA dogodka v zgodovini regije," drugo sezono komentira Vidrih.

Kar 12 neizprosnih borb

Vse skupaj bomo spremljali kar dvanajst borb. V težki kategoriji se bosta udarila Darko "The Hammer" Stošić, ki se v Beogradu ni mogel boriti zaradi poškodbe, in Ivan Vitasović, ki se vrača po dveh letih. Matej Batinić bo pred domačo publiko prvič branil pas v poltežki kategoriji proti Andresu Ramosu, Kubancu, ki se bori pod slovensko zastavo.

FNC 24