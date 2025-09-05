Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Borilni športi

Tri borbe za naslov prvaka in veliki finale resničnostnega šova FON

Zagreb, 05. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
S.V. , T.V.
Komentarji
0

To soboto ob 19.30 bo Arena Zagreb prizorišče enega največjih športnih dogodkov v regiji. Na VOYO bomo v živo spremljali spektakel FNC 24, ki prinaša kar tri borbe za šampionski pas, veliki finale druge sezone šova Fight of Nations: Pot do zmage ter številne spopade najboljših borcev naše regije.

FNC 24 Zagreb
FNC 24 Zagreb FOTO: VOYO

"Tri borbe za šampionski pas, ogromno noro zanimivih spopadov in razprodana Arena Zagreb. Težko bi si želeli še kaj več," pravi novinar Tadej Vidrih, ki bo dogodek v živo komentiral na VOYO. FNC, največja organizacija mešanih borilnih veščin v regiji, pa obljublja spektakel, ki ga še dolgo ne bomo pozabili.

Veliki finale bo pospremil tudi dvoboj trenerja ekipe Joker, Aleksandra "Jokerja" Ilića z Mariom Žgelo, ki bo nastopil namesto poškodovanega Mirana "Slo Rockyja" Fabjana. Dobili pa bomo tudi zmagovalca druge sezone resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage. V zadnjem delu, ki si ga že lahko ogledate na VOYO smo izvedeli, da se bosta za naslov zmagovalca in pogodbo z zvezo FNC pomerila Filip Vidak in Gabriel Pavlović.

Fight of Nations [TM]: Pot do zmage
Fight of Nations [TM]: Pot do zmage FOTO: FNC

"Mislim, da je bila druga sezona bistveno boljša od prve. Ne nazadnje je bila tudi za slovenske privržence MMA toliko bolj zanimiva, saj je v njej kot trener nastopal Miran Fabjan, predstavila pa sta se tudi dva naša borca, Benjamin Ajd in Nejc Rupreht. Finale bo zagotovo pika na i samega dogajanja v hiši, kar je še bolj pomembno, pa je finalni spopad del izjemnega dogodka. Najverjetneje celo največjega MMA dogodka v zgodovini regije," drugo sezono komentira Vidrih.

Kar 12 neizprosnih borb

Vse skupaj bomo spremljali kar dvanajst borb. V težki kategoriji se bosta udarila Darko "The Hammer" Stošić, ki se v Beogradu ni mogel boriti zaradi poškodbe, in Ivan Vitasović, ki se vrača po dveh letih. Matej Batinić bo pred domačo publiko prvič branil pas v poltežki kategoriji proti Andresu Ramosu, Kubancu, ki se bori pod slovensko zastavo. 

FNC 24
FNC 24 FOTO: FNC

Po umiku Jordana Bartona iz aktivnega MMA-ja, pa se bosta v peresni kategoriji za pas borila Pawel Politylo in Ivan Sičaja. Politylo prihaja po zmagi v Beogradu, izkušeni Sičaja pa ima niz štirih zmag v FNC-ju, zadnjo prav proti Politylu.

Po svojo tretjo zmago v FNC-ju prihaja tudi zmagovalec prve sezone Fight of Nations Marko Ančić proti neporaženemu Ukrajincu Mykoli Kazachynskyu. V akcijo se vrača Tomislav "The Beast" Spahović, nastopili bodo še Fran Luka Đurić, Tiriel Luka Abramović, spremljali pa bomo dolgo pričakovano borbo med Filipom "Nitrom" Pejićem in Aleksandrom Jankovićem.

Čeprav je Arena Zagreb razprodana, bomo lahko spektakel v živo spremljali na VOYO.

Seznam vseh borb dogodka FNC 24, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Težka kategorija za naslov prvaka: Ivan Vitasović - Darko Stošić 

Poltežka kategorija: Mario Žgela - Aleksandar Ilić

Poltežka kategorija za naslov prvaka: Matej Batinić - Andres Ramos

Ekstremen boks, dogovorjena teža do 80 kg: Francisco Barrio - Vaso Bakočević

Peresna kategorija do 66 kg za naslov prvaka: Ivan Sičaja - Pawl Politylo

Poltežka kategorija: Arturas Kudresovas - Tomislav Spahović

Težka kategorija: Michal Andryszak - Said Sowma

Lahka kategorija: Filip Pejić - Aleksandar Janković

Velterska kategorija: Filip Vidak - Gabriel Pavlović

Bantemska kategorija: Fran Luka Durić - Stipe Brčić

Poltežka kategorija: Triel Luka Abramović - Patryk Grabowski

Peresna kategorija: Marko Ančić - Mykola Kazachynskyi

fnc 24 figh of nations zagreb
Naslednji članek

Prva žrtev obveznega testiranja spola? Olimpijska prvakinja ne bo tekmovala na SP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198