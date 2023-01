Trstenjakova po zaključku športne kariere na sprejemu pri županu Celja

Nekdanja olimpijska in svetovna prvakinja v judu Tina Trstenjak je ob zaključku leta 2022 potrdila konec športne poti. Po zaključku športne kariere jo je s sprejemom počastil župan Celja Matija Kovač, ki ji je iskreno čestital in se ji zahvalil, ker je s svojimi izjemnimi športnimi dosežki razveseljevala občanke in občane Celja, kot tudi celotne Slovenije.

Tina Trstenjak namreč po zaključku izjemno uspešne športne kariere pri Mednarodni judo zvezi (IJF) začenja novo karierno pot in se prihodnosti zelo veseli. Tudi županovega sprejema je bila zelo vesela, saj ga, kot je skromno priznala, sploh ni pričakovala. "Zelo sem vesela, počaščena in pozitivno presenečena," je dejala športnica, ki je marsikomu, posebej mladim judoistkam, velik vzgled.

Župan Celja Matija Kovač je dobitnici dveh olimpijskih medalj podaril priznanje, sliko cesarice Barbare in šopek ter ji zaželel veliko uspehov tudi v prihodnje.

icon-expand Sprejem Tine Trstenjak pri županu Celja Matiji Kovaču FOTO: Edi Einspieler

Po njenih besedah je bila v preteklosti deležna veliko sprejemov in priznanj, nenazadnje je bila tudi za zdaj zadnja športnica Celja za leto 2021, pa športnica leta v Sloveniji, prav priznanja v njenem domačem mestu pa ji zelo veliko pomenijo. V zadnjem obdobju se je za Trstenjakovo precej spremenilo, saj začenja novo kariero. Glede te je bila še nekoliko skrivnostna, je pa dejala, da bo med drugim vzgajala tudi trenerje na akademiji Mednarodne judo zveze. Tekmovanj ne pogreša "Trenutno mi je nekoliko lažje, ker nimam veliko obveznosti. Ko pa bom začela dejavno novo pot v karieri, me bo spet čakalo več potovanj. Vsekakor pa si zdaj lahko privoščim daljši spanec, saj sem včasih zaradi zgodnjega treninga morala vstajati tudi ob petih zjutraj," je povedala in ob tem kategorično z jasnim ne odgovorila na vprašanje, če bo vsaj še nekaj časa pogrešala treninge in tekmovanja. "Velikokrat me to sprašujejo, a z lahkoto rečem ne. Res pa je, da mi včasih v dnevu nekoliko manjka čas, ko so bili običajno treningi, a se človek na to zlahka navadi," je v šali dejala zdaj že nekdanja judoistka, medtem ko je z nekdanjimi tekmicami še naprej v stiku, čeprav za zdaj predvsem v virtualnem, a se bo tudi to spremenilo, ko se bo lotila dela v judu. Prisotna namerava ostati tudi v celjskem judu, kolikor ji bo to seveda dopuščal čas. Klub Z' dežele Sankaku je namreč bil doslej njen drugi dom, zato bo vselej, ko bo doma, z veseljem prišla pomagat svojemu dosedanjemu trenerju Marjanu Fabjanu: "Že zdaj to počnem, saj se mi zdi prav, da nekaj vrnem klubu, ki mi je dal marsikaj."

icon-expand Tina Trstenjak in Marjan Fabjan po finalu FOTO: STA

Sama sicer recepta za to, kako postati vrhunski športnik, nima, je pa po njenem mogoče športne cilje in želje na tako visoki ravni uresničiti le, če se temu posvetiš v celoti. "Sto odstotkov ni dovolj za to, pač pa je potrebno veliko odrekanja in vsaj 110 ali 120 odstotkov, ne le na treningih in tekmah, pač pa tudi sicer podrejanja ciljem v življenju," je še dodala najuspešnejša slovenska judoistka, ki je doslej edina osvojila zlata odličja tako na evropskem in svetovnem prvenstvu kot tudi na olimpijskih igrah. Kovač je bil počaščen, da je lahko ob zaključku kariere čestital tako izjemni športnici, ki je vsaj desetletje razveseljevala meščane in nosila ime mesta po svetu. Ob tem je poudaril, da so vrednote, ki jih je Trstenjak s svojim pristopom redno izkazovala, tiste, ki jih tudi sami želijo približati občanom, predvsem pa mlajšim generacijam. Judoistka je lani naziv športnice Celja prejela že osmič, ob tem pa je v nagovoru na prireditvi s kritičnostjo glede odnosa mestne občine do športnikov presenetila takratnega župana Bojana Šrota.

icon-expand Sprejem Tine Trstenjak pri županu Celja Matiji Kovaču FOTO: Mestna občina Celje

Župan Celja Matija Kovač je dobitnici dveh olimpijskih medalj podaril priznanje, sliko cesarice Barbare in šopek ter ji zaželel veliko uspehov tudi v prihodnje. 32-letnica se je nato vpisala v knjigo gostov in poklepetala z vsemi, ki so bili prisotni na sprejemu. Poleg podžupana Uroša Lesjaka, v. d. direktorja občinske uprave Gregorja Deleje in vodij nekaterih oddelkov občinske uprave so bili na sprejem vabljeni tudi predsednik Judo zveze Slovenije Lovro Galuf, predsednik Športne zveze Celje Branko Črepinšek in trener judo kluba Z' dežele Sankaku Marjan Fabjan.

icon-expand Sprejem Tine Trstenjak pri županu Celja Matiji Kovaču FOTO: Edi Einspieler

Športni dosežki Tine Trstenjak Tina Trstenjak je prvi mednarodni uspeh dosegla leta 2013, ko je na evropskem prvenstvu osvojila bronasto medaljo v svoji kategoriji do 63 kg. Leta 2014 je osvojila naslov evropske podprvakinje ter bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu. Leta 2015 je osvojila srebrno medaljo na evropskih igrah in kot prva slovenska judoistka naslov svetovne prvakinje. Leta 2016 je postala evropska prvakinja in nato na poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru dosegla vrhunec kariere in osvojila zlato olimpijsko medaljo. Istega leta je postala slovenska športnica leta. Leta 2017 je prejela Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek. Istega leta je slavila na priznanem grand slamu v Parizu in še drugič postala evropska prvakinja. Na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu pa je nato zbirko odličij z velikih tekmovanj dopolnila še s srebrno medaljo.