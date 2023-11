'Tudi lastnika BKFC sta mi rekla, da to ni bila pravilna odločitev'

Pred zadnjo rundo je bilo jasno, da Želva potrebuje zaključek, a bolgarski borec mu je znova in znova poskusil vsiliti klinč, slovenskega borca je nekajkrat tako tudi spravil na tla. Sodnik Valentinova znova ni kaznoval, je pa opozoril Želvo, ki ni bil zadovoljen z nasprotnikovimi 'umazanimi' prijemi. Nekaj manj kot pol minute pred koncem borbe so Želvinemu nasprotniku sodniki naposled le odvzeli točko, a sodniško odločitev na koncu kljub temu prisodili Valentinovu in bolgarski borci so na domačem dogodku ostali neporaženi.

Zmagi bi težko lahko bil bližje in samozavest mu dviguje odziv zbranih v dvorani. "Čisto vsi delijo to mnenje z menoj. Čisto vsi razen Bolgarov, treh stranskih sodnikov. Res vsi ostali ... Ameriški sodnik v ringu mi je takoj dejal, da bi jaz moral slaviti. Tudi ameriška lastnika BKFC ob ringu sta mi takoj rekla, da to ni bila pravilna odločitev. Dvignila sta se in se mi opravičevala. Na koncu pa mi je najbolj pomenilo, da so gledalci (okoli 10.000 jih je bilo), ki so mi žvižgali ob vhodu v ringu, na koncu žvižgali njemu ob razglasitvi. To me je dvignilo," je dejal poraženi, a vendar zadovoljni Slovenec.

"Vsem se zahvaljujem za podporo, predvsem vsem Slovencem s sporočili podpore pred borbo in po njej. Absolutno si vrat v BKFC nisem zaprl, vsaj po vsej komunikaciji z vsemi vodilnimi po borbi. Počaščen sem, da sem bil lahko del tega in dogodek je bil veliko boljši, kot sem si predstavljal," je še dodal.