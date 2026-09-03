Tutić napovedal nokavt v prvi rundi in izzval Berusa

Amil Tutić je med profesionalce stopil novembra lani v slovenski prestolnici in proti domačinu Davidu Forsterju izgubil po sodniški odločitvi. Od takrat poraza več ne pozna, marca je po dveh minutah odpravil Đorđeja Ivičića, junija pa dobil povratni obračun s Forsterjem. "Vsaka zmaga mi pomeni enako. Zmaga, ki jo bom dosegel zdaj, mi bo pomenila povsem enako, kot mi je tista proti Davidu," je povedal Tutić.

Amil Tutić in David Forster FOTO: Damjan Žibert

Spektakel v puljski Areni bo za vse borce nekaj posebnega, Tutić pa bo imel še nekaj dodatnega motiva. "To mi pomeni veliko, ker tukaj živim z ekipo. Prvič sem dejansko v notranjosti puljske arene in ko pomislim, kaj se je tukaj dogajalo pred tisočletjem oziroma dvema, je to pravo doživetje. To se bo zdaj ponovilo in komaj čakam."

"Tribune bodo modre od bosanskih zastav, pričakujemo pa lahko kaos, kri in vse, kar gledalci obožujejo," je še dodal Tutić in napovedal gladko zmago proti Hrvatu Ivanu Kišu. "Pričakujem, da bo nasprotnik v borbi delal napake, ki jih bom sam izkoristil in ga nokavtiral v prvi rundi. Za tem je naslednji Jan Berus," je zaključil Tutić in še pred začetkom sobotne borbe jasno sporočil, da želi nato obračunati s še enim Slovencem.