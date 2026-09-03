Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Tutić napovedal nokavt v prvi rundi in izzval Berusa

Pulj, 03. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Amil Tutić

Mladi bosanski borec Amil Tutić nas je v zadnjem letu naučil, da pred in med njegovimi borbami nikoli ni miru. "Brez provokacij ne gre," je dejal med pogovorom v znamenitem puljskem amfiteatru, kjer se bo v soboto s prenosom na VOYO odvil dogodek BRAVE CF 108.

Amil Tutić je med profesionalce stopil novembra lani v slovenski prestolnici in proti domačinu Davidu Forsterju izgubil po sodniški odločitvi. Od takrat poraza več ne pozna, marca je po dveh minutah odpravil Đorđeja Ivičića, junija pa dobil povratni obračun s Forsterjem. "Vsaka zmaga mi pomeni enako. Zmaga, ki jo bom dosegel zdaj, mi bo pomenila povsem enako, kot mi je tista proti Davidu," je povedal Tutić.

Amil Tutić in David Forster
Amil Tutić in David Forster
FOTO: Damjan Žibert

Spektakel v puljski Areni bo za vse borce nekaj posebnega, Tutić pa bo imel še nekaj dodatnega motiva. "To mi pomeni veliko, ker tukaj živim z ekipo. Prvič sem dejansko v notranjosti puljske arene in ko pomislim, kaj se je tukaj dogajalo pred tisočletjem oziroma dvema, je to pravo doživetje. To se bo zdaj ponovilo in komaj čakam."

Preberi še Borbena zakonca Drnovšek v Puli ciljata na nov nepozaben večer

"Tribune bodo modre od bosanskih zastav, pričakujemo pa lahko kaos, kri in vse, kar gledalci obožujejo," je še dodal Tutić in napovedal gladko zmago proti Hrvatu Ivanu Kišu. "Pričakujem, da bo nasprotnik v borbi delal napake, ki jih bom sam izkoristil in ga nokavtiral v prvi rundi. Za tem je naslednji Jan Berus," je zaključil Tutić in še pred začetkom sobotne borbe jasno sporočil, da želi nato obračunati s še enim Slovencem.

BRAVE CF 108
BRAVE CF 108
FOTO: 24ur.com
mma wfc brave amil tutić

Stošić pred FNC 33: Verjamem, da bom tokrat osvojil šampionski pas

24ur.com Plenković opravičuje neprihod na Mali Lošinj: Nisem šel niti v Daruvar
24ur.com Plenković: Škoda, da Cerarja ne bo. Erjavec: Hrvaška dokazala, da dialog ni mogoč
24ur.com Vučić proti 'balkanski zaroti': Tito je del naše zgodovine, ostal bo pri nas
24ur.com Prepelič brez ovinkarjenja po porazu: To je blamaža
24ur.com Zaročenka Klemna Slakonje: Nimaš si kaj očitati
24ur.com Želva: Vseeno mi je, če me zaradi poraza v mestu kdo ne pozdravi
24ur.com Besedni dvoboj med Vučićem in slovenskim novinarjem, posredovala Pirc Musarjeva
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nad turškim zvezdnikom je bolj navdušena kot nad sinom
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
zadovoljna
Portal
Po letih skrivanja osebnega življenja je pokazala svojega novega partnerja
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
V zelo kratkih hlačah je ukradla vso pozornost
V zelo kratkih hlačah je ukradla vso pozornost
vizita
Portal
Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
cekin
Portal
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
moskisvet
Portal
Nekoč je jedel hrano iz konzerve, danes je milijonar
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Slavni sestri ponovili ikonično fotografijo po skoraj 40 letih
Slavni sestri ponovili ikonično fotografijo po skoraj 40 letih
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
dominvrt
Portal
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
okusno
Portal
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ime mi je Bojan
Ime mi je Bojan
Cimra
Cimra
Besa
Besa
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929