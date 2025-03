Tyson: Edini, ki bi me na vrhuncu lahko premagal, je Muhammad Ali

Mike Tyson in Evander Holyfield

Mike Tyson je leta 1985 postal profesionalec, zmagal je v svojih prvih 19 dvobojih z nokavtom, od tega jih je 12 zmagal že v prvi rundi. Njegov vrhunec naj bi bil v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je v dveh rundah nokavtiral Trevorja Berbicka in osvojil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji.

Tyson je premagal še Larryja Holmesa, Michaela Spinksa, Tonyja Tuckerja in Jamesa Smitha, preden je leta 1990 izgubil svoje naslove v šokantnem porazu proti Busterju Douglasu.

Tyson je nekoč premogel enega izmed najmočnejših udarcev. Povzročal je strah in trepet tekmecem, kljub temu pa je 'Iron Mike' pozneje razkril, da meni, da obstaja le en človek, ki bi ga lahko premagal v času njegovega vrhunca, in to je legendarni Muhammad Ali.