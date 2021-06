Tyson Fury: Komaj čakam, da Wilderja znova razbijem

Čeprav je Tyson Fury v zadnjih tednih z objavami na družbenih omrežjih bolj spominjal na kakšnega dopustnika kot pa na vrhunskega borca, ki ga že čez dober mesec in pol čaka zelo pomemben tretji obračun z Deontayem Wilderjem, ki bo določil naslednjega nasprotnika Anthonyja Joshue v boju za vse preostale šampionske pasove težke kategorije, je že zdaj jasno, da aktualni svetovni prvak inačice WBC ničesar ne bo prepustil naključju.

Fury je namreč v zadnjem videu na Twitterju javnosti in navijačem sporočil, da se priprave na dvoboj z Wilderjem začenjajo zdaj. "Bodite prepričani, da bom 24. julija na vrhuncu svoje pripravljenosti. Zaprt sem v dvorani, zdaj pa me čaka osem tednov zelo napornih treningov, vse do dneva, ko bom Wilderju znova razbil obraz," je zelo samozavestno dejal Fury, ki je v nadaljevanju svoje privržence in predstavnike 'sedme sile' zaprosil, naj ga nikakor ne poskušajo priklicati na mobilni telefon, saj bo do dneva dvoboja 'offline'.