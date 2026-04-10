Tyson Fury se spet vrača v ring: pomeril se bo z Mahmudovom

Tyson Fury, znan po svojih dramatičnih povratkih, se bo za ta dvoboj, ki bo na stadionu Tottenhama, vnovič vrnil iz upokojitve.
"Ljudje vedno dvomijo o moji upokojitvi," je na novinarski konferenci dejal nepredvidljivi 37-letni Britanec (34 zmag, 2 poraza, 1 remi).
"Ne delajte si utvar, ko oznanim upokojitev, se absolutno ne nameravam vrniti," je zatrdil. "A po nekaj mesecih se dolgočasim v svojem običajnem življenju. Odvoz otrok v šolo, sprehajanje psov, tovrstne stvari ... Pogrešam vse, kar je povezano z velikimi boksarskimi dvoboji."
"Upokojil sem se že petkrat in vsakič sem bil iskren. Štirikrat sem se uspešno vrnil; bomo videli, ali bo to že petič," je še dejal Fury.
Nekdanji dvakratni svetovni prvak v težki kategoriji se bo pomeril z Arslanbekom Mahmudovom, 36-letnim ruskim boksarjem, ki živi v Kanadi. Pri tem upa, da si bo opomogel po dveh zaporednih porazih, edinih v karieri, proti Oleksandru Usiku.
