Borilni športi

Tyson Fury se spet vrača v ring: pomeril se bo z Mahmudovom

London, 10. 04. 2026 16.30 pred 1 uro 1 min branja 0

STA
Tyson Fury in Arslanbek Mahmudov

Nekdanji boksarski prvak v težki kategoriji Tyson Fury, ki je dvakrat izgubil proti Ukrajincu Oleksandru Usiku, se po 15-mesečni odsotnosti v soboto v Londonu vrača v ring. Fury se bo pomeril z Rusom Arslanbekom Mahmudovom.

Tyson Fury, znan po svojih dramatičnih povratkih, se bo za ta dvoboj, ki bo na stadionu Tottenhama, vnovič vrnil iz upokojitve.

"Ljudje vedno dvomijo o moji upokojitvi," je na novinarski konferenci dejal nepredvidljivi 37-letni Britanec (34 zmag, 2 poraza, 1 remi).

"Ne delajte si utvar, ko oznanim upokojitev, se absolutno ne nameravam vrniti," je zatrdil. "A po nekaj mesecih se dolgočasim v svojem običajnem življenju. Odvoz otrok v šolo, sprehajanje psov, tovrstne stvari ... Pogrešam vse, kar je povezano z velikimi boksarskimi dvoboji."

"Upokojil sem se že petkrat in vsakič sem bil iskren. Štirikrat sem se uspešno vrnil; bomo videli, ali bo to že petič," je še dejal Fury.

Nekdanji dvakratni svetovni prvak v težki kategoriji se bo pomeril z Arslanbekom Mahmudovom, 36-letnim ruskim boksarjem, ki živi v Kanadi. Pri tem upa, da si bo opomogel po dveh zaporednih porazih, edinih v karieri, proti Oleksandru Usiku.

boks težka kategorija tyson fury arslanbek mahmudov

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
