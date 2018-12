Tyson: Golota? Zadet sem bil. Ni vplivalo name

"Ko sem se boril proti Goloti, je to bilo edinkrat, ko sem kadil travo in se boril. Ni vplivalo name. Je pa očitno na Goloto," je priznal legendarni Mike Tyson, ki je v karieri poklicnega boksarja v ringu med drugim odgriznil del ušesa Evanderju Holyfieldu.

Leta 2000 sta se v Auburn Hillsu (Michigan) spopadla Tyson in Golota. Poljak se je že v prvi rundi znašel na tleh in dejal, da noče nadaljevati, a njegova ekipa ni prekinila dvoboja. Zato pa je to storila pred začetkom tretje runde. Golota je obračun končal z zlomljeno ličnico, utrpel je tudi pretres možganov in poškodbo vratu.

A veselje Tysona je trajalo malo časa, saj so dvoboj razveljavili, ker je Tyson padel na dopingu. "Oglobili so me za nekaj sto dolarjev," je dopinški prekršek pokomentiral Tyson.

Nič takšnega, če zdaj Tyson v oddaji The Dan Patrick Show ne bi priznal, da je dvoboj odboksal zadet. "To sem storil le na eni borbi," je sicer obrazloži sloviti Tyson, čigar kariera je bila polna kontroverznih potez.