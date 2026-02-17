Tyson in Mayweather v Kongu: dvoboj legend, ki ga nihče ni pričakoval

Nekdanji boksarski zvezdnik Mike Tyson se vrača v ring. Devetinpetdesetletni Američan se bo pomeril z enajst let mlajšim Floydom Mayweatherjem ml. Slednji je eden redkih boksarjev, ki so v karieri ostali nepremagani.
Kongo ni izbran naključno. Prav tam je leta 1974 potekal eden najpomembnejših dvobojev v zgodovini boksa legendarni "Rumble in the Jungle" med Mohamedom Alijem in Georgeem Foremanom. 54 pozneje se država ponovno vrača na svetovni boksarski zemljevid.
Skrbi zaradi Tysonove forme
Novica o dvoboju je sprožila burne odzive, predvsem zaradi Tysonove starosti. Nekdanji kralj težke kategorije se bliža 60. letu, v svojem zadnjem nastopu proti youtuberju Jakeu Paulu leta 2024 pa je deloval daleč od nekdanjih predstav. Takratni dvoboj na stadionu Dallas Cowboys je bil opisan kot mučen pogled na boksarja, ki je bil nekoč sinonim za surovo dominanco 27-letni Paul je takrat slavil brez težav.
Mayweather ostaja v vrhunski formi
Na drugi strani je Floyd Mayweather, ki bo prihodnji teden dopolnil 49 let, še vedno izjemno pripravljen. Profesionalno kariero je sklenil leta 2017 z izkupičkom 50–0 po zmagi nad UFC-zvezdnikom Conorjem McGregorjem, v zadnjih letih pa se je vrnil v ring skozi več ekshibicijskih nastopov, med drugim tudi v dvoboju z Loganom Paulom.
Borca obljubljata šov
Mike Tyson je že septembra za TMZ potrdil, da se vrača v ring. "To je borba, za katero nismo verjeli, da je sploh mogoča. Boks je vstopil v novo, nepredvidljivo ero, ta dvoboj pa je vrhunec te nepredvidljivosti. Še vedno ne morem verjeti, da Floyd to zares želi. To bo slabo za njegovo zdravje, a želi si ga podpisano je in zgodilo se bo."
Mayweather je ob tem poudaril, da mu izziv ne predstavlja skrbi. "V tem poslu sem 30 let. Ni borca, ki bi lahko ukaljal mojo zapuščino. Vse, česar se lotim, mora biti veliko in legendarno. Jaz sem najboljši v svetu boksa. Navijači bodo dobili, kar želijo."
Dve popolnoma različni karieri
Tyson ostaja najmlajši svetovni prvak težke kategorije v zgodovini naslov WBC, WBA in IBF je osvojil pri 20 letih, 4 mesecih in 22 dneh. Svojih prvih 19 profesionalnih dvobojev je dobil s prekinitvijo, od tega 12 v prvi rundi.
Mayweather pa je svojo kariero zgradil na tehnični popolnosti. Osvojil je 15 velikih svetovnih naslovov v petih težnostnih kategorijah, od super perolake do super velterske. Nikoli ni boksal v težki kategoriji in prav ta razlika, skupaj s Tysonovimi leti, najbolj buri domišljijo navijačev.
