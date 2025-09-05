Svetli način
Borilni športi

Tyson in Mayweather spet v ringu

Los Angeles, 05. 09. 2025 11.28 | Posodobljeno pred 6 minutami

STA
Nekdanji boksarski zvezdnik Mike Tyson se leta 2026 vrača v ring. Devetinpetdesetletni Američan se bo pomeril z 11 let mlajšim Floydom Mayweatherjem ml., tiskovne agencije povzemajo prireditelje CSI Sports. Mayweather je eden redkih boksarjev, ki so v karieri ostali nepremagani.

Mike Tyson in Floyd Mayweather sta sicer v najboljših letih z odličnim boksom in predčasnimi konci dvobojev polnila medije in navduševala navijače, zdaj pa sta se odločila za ekshibicijo. A dvomi o kakovosti so številni. Tyson je bil v ringu nazadnje novembra lani, ko ga je v Dallasu premagal 31-let mlajši spletni vplivnež Jake Paul. Tyson je bil po dvoboju deležen številnih kritik in žaljivk, mediji čez lužo pa so pisali, da ima boksar finančne težave in je prisiljen v tovrstne ekshibicije.

Floyd Mayweather
Floyd Mayweather FOTO: Profimedia

"Ko so me pri CSI povprašali za dvoboj s Floydom Mayweatherjem, sem si misli, da do tega ne bo nikoli prišlo. Ampak Floyd je rekel da," pri CSI povzemajo Tysona, svetovnega prvaka v težki kategoriji med letoma 1987 in 1990. V karieri je ob 50 zmagah doživel tudi sedem porazov.

Mike Tyson
Mike Tyson FOTO: AP

Oseminštiridesetletni Mayweather je bil svetovni prvak v kar petih težnostnih kategorijah, a nikoli v težji od srednje (do 70 kg). Nazadnje je bil v ringu leta 2017 z mojstrom mešanih borilnih veščin Conorjem McGregorjem in dosegel svojo 50. profesionalno zmago. S tem je na lestvici rekordov za zmago prehitel slovitega Rockyja Marciana. Kasneje je nastopil še na nekaterih ekshibicijskih dvobojih.

boks Mayweather
