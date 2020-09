Tyson: Ko sem bil mlajši, sem od borb dobil erekcijo

"Včasih je bilo zelo zanimivo, da sem se ubadal s tem, če si zares želim koga raniti. Borbe so lahko včasih orgazmične. Kaj to pomeni, če ti borba povzroča erekcijo? To pomeni, da te borba vzburja. Tako je bilo, ko sem bil še fant. Včasih se nisem mogel upreti," je povedal v podcastu Joea Rogana .

54-letni Mike Tyson se bo v ring vrnil na ekshibicijskem obračunu v dobrodelne namene s še eno legendo boksa Royem Jonesom. "Verjamem, da je to šele začetek in kar koli se zgodi, se pač v življenju zgodi," je bil filozofsko razpoložen Tyson, ki že vrsto let ne skriva uporabe marihuane. "Zanima me le boksanje za naslov, ki bo nekomu nekaj dal," je pojasnil razvpiti Američan. "Zdi se, da ti takšen obračun na nek način očisti dušo. To, da bi to počel zame, pri meni ne vžge več," je dejstvo, da ga motivira dobrodelni namen, opisal legendarni težkokategornik. Železni Mike je v svoji karieri sicer vpisal 50 zmag in šest porazov, ob tem pa je treba poudariti, da je kar 44 borb dobil z nokavtom.