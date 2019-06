Tyson na vatikanskem dvorišču: Sem demon, ki je utekel iz pekla, želel bi govoriti s papežem

Mike Tyson, ki se te dni mudi v Italiji, je v Rimu za italijanske medije spregovoril o življenju po boksu in trenutnem stanju tega športa. Najmlajši prvak v zgodovini težke kategorije, čigar športno pot so zaznamovali nasilje, prepovedane substance, pretepi, škandali, osebni stečaj in zapor, poudarja, da je "Iron Mike" stvar preteklosti. Postal je pametnejši.

Čeprav je svojo športno pot končal leta 2005, Mike Tyson ostaja vpleten v svet boksa. "Ruizov knockout je bil lep. Prav tako, kot sem jaz razmišljal, da sem nepremagljiv, pa me je na realna tla postavil Buster Douglas, je Anthony Joshua potreboval ta poraz. Poraz te naredi bolj človeškega. Vsi smo storili napako vsaj enkrat v življenju. Pomembno je, da se od tega kaj naučiš. Ko šampion zmaguje, je nadčlovek, ko izgubi, je kot vsi ostali. Takšno je življenje najboljših. Nekaj časa to mesto pripada tebi, kasneje nekomu drugemu," je presenetljiv poraz Anthonyja Joshue proti Andyju Ruizu komentiral Tyson. A Britanec v očeh Američana ostaja najboljši boksar svoje kategorije. "Zame ostaja najboljši. Mora se pobrati in verjeti vase. Delček sebe vidim v njem. Končno vemo, da ni nepremagljiv, a postal je veliko bolj človeški. Zdaj, ko je izgubil, se lahko bori, kot da nima ničesar več izgubiti. Takšen boksar je nevaren." Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zdi se, da "Iron Mike" še čaka na dostojnega naslednika v težki kategoriji. "Trenutno še ne morem reči, da me je kdo nasledil. A vsak dan se z boksom ukvarja več ljudi. Želim si, da bi s pomočjo tehnologije lahko ponazorili borbo med mano in Alijem. To bi bilo nekaj spektakularnega," je dejal Tyson, ki misli, da je ukrajinski boksar Vasilij Lomačenko trenutno najboljši boksar na svetu. "Svojim otrokom ne bi nikoli pustil, da bi se ukvarjali z boksom. Gre za preveč nevaren šport. Z njim se ukvarja nekdo, ki nima druge možnosti, da bi preskrbel svojo družino. Odrasel sem v nevarni soseski, to te zaznamuje. Boksal sem, da sem lahko ušel. Nisem želel umreti na ulici. Če preživiš takšno otroštvo, postaneš močnejša oseba. Vsak dan sem bil priča drogam, lakoti, brezdomstvu, kriminalu. Poslan sem bil iz pekla in že zelo zgodaj mi je bilo jasno, da sem pravi demon, a sem se takšnemu življenju uprl," je svoje bridko otroštvo opisal Tyson. Kakšen pa je Mike Tyson danes? "Če bi katerikoli izmed mojih sedmih otrok videl starega Tysona, bi mislili, da sem norec. Zato moram biti občasno nor. A bil sem mlad, nisem razumel sveta. Razmišljal sem le o sebi, kot da bi bil nekaj več. Živel sem v zmoti, a to sem moral spoznati sam. Ljudje nismo rojeni, da bi bili skromni. Smo arogantni, ne moremo si pomagati. Nekdo nas mora ponižati, da spoznamo, da naš način razmišljanja ni vedno pravi," se je s pepelom posul Tyson. Mike Tyson je mišljenja, da je Anthony Joshua še vedno najboljši boksar v težki kategoriji. FOTO: AP Upokojeni boksar, ki zdaj, ko ima čas, zelo rad potuje, je našo zahodno sosedo obiskal že večkrat. "Res je, Italijo sem obiskal že večkrat, a v Vatikanu še nisem bil. Želel bi govoriti s papežem. Vidim, da se trudi svet spremeniti na bolje. Z njim bi se rad pogovoril tudi o konoplji," je dejal Tyson, sicer velik zagovornik uporabe marihuane v zdravstvene namene.