Tyson o boksarskem velikanu: Alija ne bi ga mogel poraziti, za vraga da ne

Kot zadnji je o slovitem Aliju spregovoril Mike Tyson , še eno boksarsko božanstvo, ki si je s svojim neizprosnim slogom priborilo naziv nespornega svetovnega prvaka težke kategorije. Tyson je z dvajsetimi leti, štirimi meseci in dvaindvajsetimi dnevi postal najmlajši prvak težke kategorije po verzijah WBC, WBA in IBF, svojih prvih 19 profesionalnih borb pa je zaključil s nokavtom. Od tega kar dvanajst v prvi rundi.

Američan je moral odgovoriti na hipotetično vprašanje, ki si ga zastavljajo številni boksarski navdušenci: Kdo bi dobil borbo, če bi se pomerila Tyson in Ali, oba na vrhuncu svoje moči?

"Nihče ni kot Ali. On daleč preseže vse, kar smo dosegli in pokazali mi. Nihče ne more premagati Alija. Ne gre le za mišični spomin, ne za koncentracijo, gre le za to, kako veličasten je njegov boksarski slog," je dejal Tyson in zaključil: "Ne bi ga mogel poraziti, za vraga da ne!"

Na žalost boksarski navdušenci nikoli ne bodo poznali odgovora na vprašanje, kaj bi se izcimilo, če bi se udarila dva izmed največjih boksarskih velikanov - Tyson in Ali.