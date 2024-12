Tyson po borbi s Paulom priznal: Ne spomnim se ničesar po prvi rundi

"Veste, česa se spomnim? Spomnim se, da sem se po prvi rundi vračal in Jake se mi je na nek način poklonil. To je zadnja stvar, ki se je spomnim," je dodal nekdanji svetovni prvak. "Dan po tem sem se zbudil in svojo ženo vprašal: 'Zakaj sem to storil?' Sploh ne vem, kaj hudiča se je dogajalo. Moje telo me je res bolelo, predvsem moja prsi in trebuh," je pomisleke o smotrnosti obračuna obelodanil Tyson.

Po obračunu so mnogi namigovali, da je izid bil prirejen, a Paul to pričakovano zanika. "Ljudje pravijo, da je bil izid dogovorjen, a ljudje se ne zavedajo moje moči, mojih udarcev, moje hitrosti in mojega premikanja nog, da sem se lahko izognil njegovim udarcem," je dejal Paul. Tudi Tysonov sin Amir Tyson je dodal svoje. "Vem, da izid borbe ni bil nameščen. Vsi vemo, da ni bil. On (Tyson) je zgolj bil utrujen. Jake se mu je izmikal. Delovalo je, kot da je zadrževal udarce, ampak Jake se je premikal. Po tretji rundi mu (Tysonu) je zmanjkalo goriva. To je bilo to. Dal je vse od sebe. Ni se držal nazaj in pri svoji starosti je dal vse od sebe," je očetovo čast branil Amir. Po nekaterih poročilih v Ameriki naj bi Tyson za borbo zaslužil okoli 20 milijonov dolarjev (okoli 19 milijonov evrov), Paul pa naj bi v žep spravil dvakrat več.