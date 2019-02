Tyson ponudil 10.000 dolarjev za spopad z gorilo. In to kar v živalskem vrtu!

Za spopad z gorilo v živalskem vrtu v New Yorku, kjer se je v poznih osemdesetih sprehajal s tedanjo ženo Robin Givens, je bil kontroverzni težko kategornik pripravljen plačati 10.000 ameriških dolarjev (8.860 evrov, op. p.), pišejo pri britanskem tabloidu The Sun.

Anekdota pravi, da naj bi se Tyson srehajal po živalskem vrtu skupaj s tedanjo ženo, ko je videl, kaj se dogaja v eni izmed kletk. "Ko smo prišli do kletke, je tam bila velika gorila, ki je nadlegovala preostale. Resda so mogočne, toda njen pogled je bil kot pogled nedolžnega otroka. Varnostniku sem ponudil 10.000 dolarjev (8.860 evrov, op. p.), da odpre kletko in mi dovoli, da ji zlomim nos. No, varnostnik tega ni sprejel," se je za The Sun spomnil Tyson, ki je ravno v tistem obdobju, ko se je odločil za morebiten spopad z gorilo, kraljeval v težki kategoriji. Tam med leti 1987-1990 ni imel pravega tekmeca.