'Uporabljal sem umeten penis in ženin urin'

"Med menoj in Jakom obstaja osnovna razlika. On je proizveden morilec. Televizija in časopisi so iz njega ustvarili morilca. On je proizveden, jaz pa sem rojeni morilec. To je razlika," je Tyson grozeče sporočilo poslal svojemu mlajšemu nasprotniku pred spektaklom.

Pred obračunom je spregovoril tudi o svojih navadah med profesionalno kariero in poskusih, da se izogne dopinški kontroli. V svojem času je bil neustavljiv in lastnik najmočnejše desnice na svetu. Mnogi so v tistih časih namigovali, da uporablja nedovoljena poživila, sam pa je leta po tem priznal, da je prepovedane substance jemal "zgolj" v zasebnem življenju.