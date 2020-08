Fury spoštljivo o Wilderju: On je najnevarnejši v zgodovini boksa

Fury je kljub spoštovanju, ki ga čuti do ameriškega rivala, prepričan, da se bo njegov niz neporaženosti v težki kategoriji nadaljeval tudi po zaključku trilogije z Wilderjem. "Jaz sem absolutni vladar te kategorije. Edini sem neporaženi svetovni težkaški prvak, ostali pa so bili vsaj enkrat poraženi," je v svojem slogu v pogovoru za BT Sport uvodoma dejal samooklicani 'Kralj Romov', ki se zaveda, da bi bil dvoboj proti rojaku Joshui zagotovo eden od, če že ne kar vrhunec njegove profesionalne kariere.

Kot za zdaj stvari stojijo, bi se morala Tyson Fury in Deontay Wilder pomeriti 19. decembra, s čimer bi dobili končno potrditev o tem, kdo od omenjenega dvojca je boljši borec in si posledično bolj zasluži obračun z Anthonyjem Joshuo .

"Ne potrebujem njihovega denarja, saj oni lazijo za menoj. Zaradi ljubiteljev našega športa bi morali organizirati borbo med mano in Joshuo. Vsi borci, začenši od omenjenega Joshue prek Derricka Chisore in Dilliana Whytea do Alexandra Povetkina, so približno na isti kvalitativni ravni. Zgolj jaz imam v svoji statistiki ob porazih zapisano ničlo. Omenjeni nimajo kaj za izgubiti, zame so samo številke. Vidim jih kot borce, ki se gibljejo okrog četrtega, petega, šestega mesta," je brez dlake na jeziku nadaljeval Fury in priznal, da je v njegovih mislih zgolj tretji obračun z Wilderjem.

"Sami ste lahko videli, kaj se je zgodilo z Whyteom v Brentwoodu. Ko nekoga podcenite že pred začetkom obračuna, se po navadi zgodi, da prejmete usoden udarec v brado. No, sam sem osredotočen na Deontayja Wilderja, najnevarnejšega borca na svetu in v zgodovini boksa," je zaključil Tyson Fury.