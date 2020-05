Tyson stopil v ring in zanetil incident, nasmejal pa s trganjem majice

"Utihnite! Še enkrat bom to rekel ... Dal ti bom eno priložnost, da se mi opravičiš, sicer te bom hudičevo nokavtiral!"je dejal Jericho, ki je ob pogledu na Tysonovo izklesano telo sicer priznal, da je nekdanji svetovni prvak videti "izvrstno". "Opraviči se mi, preden ti izbijem preklete zobe!"je rojaka še enkrat pozval Jericho.

Nato se je začelo vsesplošno (in seveda vnaprej pripravljeno) prerivanje, v katerem so Tysona zadržali pred njegovim morebitnim naslednjim tekmecem. Pojavljale so se sicer govorice, da bi se lahko Tyson v prihodnjih tednih v dobrodelne namene pomeril z "večnim tekmecem" Evanderjem Holyfieldom, a do uradne potrditve dogovora še ni prišlo. 53-letni Tyson sicer v zadnjih mesecih navdušuje svetovno javnost s posnetki treningov, na katerih je moč opaziti, da se kljub starosti njegova "železna" pest ni omehčala. V karieri je boksar iz newyorškega Brookylna vknjižil 50 zmag in šest porazov.

Tyson se je po uvodnem 'incidentu' poskušal še enkrat prebiti do Jericha: