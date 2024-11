Tyson že na soočenju Paulu prilepil klofuto: Udarca sploh nisem čutil!

Le še nekaj ur nas loči do boksarskega šova med nekdanjim prvakom v boksu Mikom Tysonom in zvezdnikom družbenih omrežij Jakom Paulom. Borba med 58- in 27-letnim boksarjem, ki bi se prvotno morala odviti že julija, se bo naposled le zgodila, prvi udarec pa je bil sprožen že na zadnjem soočenju, na katerem je Tyson udaril Paula.

"Konec je govorjenja," se je po klofuti drl legendarni Mike Tyson, ki je nato v jezi odvihral z odra. "Udarca sploh nisem čutil! Vem da je jezen. Jezen škrat. Mislim, da je bil to prijeten nežen udarec, ampak kolega jaz jutri ne bom nežen, ampak te bom nokavtiral," pa se je na klofuto odzval Jake Paul, ki je znan po provociranji nasprotnikov.

"Mislim, da ga bom nokavtiral v peti ali šesti rundi," je dejal Paul po soočenju s Tysonom in dodal: "Rad imam Mika, vendar moram opraviti svojo nalogo in ga nokavtirati. Rad dokažem ljudem, da se motijo, to me žene. Mislim, da je včasih moja samozavest videti kot aroganca ali nadutost, ampak ni. Gre sam za samozavest in za to, da verjamem vase. Ko si tak v današnji družbi, ki je polna poražencev in ovac, te bodo označili za slabega, te izločili in želeli, da ti spodleti. Zaradi tega sem na spletu deležen številnih kritik. Smešno pri vsem tem je, da me ljudje nikole ne kritizirajo v živo. V živo dobim ljubezen povsod, kamor grem. Na tisoče ljudi hoče moj avtogram. Na tisoče ljudi me prosi za sliko. Ne morem iti dobesedno nikamor, ne da bi me kdo ustavil."

Tyson in Paul bi morala spor zgladiti že 20, julija, a je bila takrat borba zaradi Tysonovih težav z zdravjem odpovedana. V noči iz petka na soboto pa se bo težko pričakovana borba med nekdanjim boksarjem in 30 let mlajšim tekmecem le odvila na stadionu AT&T v Dallasu, hramu moštva ameriškega nogometa Dallas Cowboys, ki lahko sprejme do 100.000 gledalcev.

Za Paula bo to 12. borba v profesionalni boksarski karieri. 27-letnemu zvezdniku družbenih omrežij mnogi očitajo, da si boksarsko kariero gradi proti nedostojnim ali pa že odpisanim nasprotnikom, saj se je pomeril z youtuberjem, nekdanjim košarkarjem, nekaj upokojenimi borci mešanih borilnih veščin, proti vozniku taksija, proti edinemu dokaj resnemu boksarju Tommyju Furyju pa je borbo izgubil.

Nekdanji boksarski prvak težke kategorije organizacij WBA, WBC, IBF in revije The Ring, ki šteje že 58 let, bo sicer v Arlingtonu prvič po več kot 19 letih profesionalno boksal, saj je zadnjo resno borbo oddelal junija 2005. Tyson je nazadnje v ringu sicer stal novembra 2020, ko se je ekshibicijskem obračunu pomeril še z eno legendo Royem Jonesom mlajšim in se razšel z neodločenim rezultatom.

