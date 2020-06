Tyson: Nekoč je bil boks najbolj cenjen borilni šport, danes pa je UFC bolj priljubljen

Eden je zagotovo ta, da v primerjavi z obdobjem, v katerem je Mike Tyson prevladoval v težki kategoriji, danes najvidnejši predstavniki omenjene kategorije niti približno ne uživajo tega statusa, kot ga je nekoč sam.



"Največja razlika je v tem, da se mora boks danes primerjati z ostalimi borilnimi športi, kot sta na primer UFC in rokoborba," je uvodoma dejal 'Iron' Mike in nadaljeval: "Poglejte, to, kar vam bom zdaj povedal, je zelo zanimivo dejstvo. UFC je v tem trenutku bolj priljubljen borilni šport od boksa. Tudi same številke pričajo v prid tej organizaciji. Toda kljub temu med omenjenima borilnima panogama še vedno obstajajo največje razlike v zaslužku; UFC-jev borec ne bo nikoli bogatejši od prvorazrednega boksarja."



Tyson je vse skupaj podkrepil še s primerom:"Da bi zaslužil 100 milijonov dolarjev, se je moral Conor (McGregor, op. p.) boriti s Floydom Mayweatherjem. Nadalje Jon Jones ... Ta bi se moral boriti z menoj, če bi želel zaslužiti 'resen' denar."In glede na (znane) Jonesove težave pri pogajanjih z UFC organizacijo, potem te besede legendarnega "težkaša" pridejo še toliko bolj do izraza.