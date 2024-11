Tyson proti Paulu: O zmagi odločila sodniška odločitev

Borba med 58- in 27-letnim boksarjem, ki bi prvotno morala biti na sporedu že julija, se je odvila po pravilih profesionalnega boksa. Tyson in Paul sta se pomerila v osmih dvominutnih rundah z rokavicami težkimi 14 unč.

Jake Paul je v dvoboju težke kategorije, ki ni ravno navdušil, po osmih rundah s soglasno sodniško odločitvijo premagal Mika Tysona . Vsi trije sodniki so borbo pred več kot 70.000 gledalci na stadionu AT&T ocenili v korist Paula (80-72, 79-73 in 79-73).

Prvi udarec je bil sprožen že na zadnjem soočenju, na katerem je Tyson udaril Paula. Toda 27-letnik je nato v ringu pokazal dominantno predstavo proti Tysonu, ki je leta 1986 pri 20 letih postal najmlajši boksarski prvak težke kategorije. Vseh osem rund se je nekako zdelo, da ima Paul vse pod nadzorom, medtem ko Tyson niti za trenutek ni nakazal svoje pretekle kakovosti.

"Za začetek naj povem, da je boj z Mikom Tysonom velika čast. On je legenda. Je najboljši vseh časov. Je moj vzornik, moja inspiracija. Ta človek je ikona in res mi je v veliko čast, da sem se lahko boril z njim. Bilo je izredno zahtevno, kar sem tudi pričakoval," je po zmagi hvale na račun nasprotnika stresal Paul.

Paul, ki je svojo kariero pričel pred štirimi leti, ostaja pri enem porazu - ugnal ga je le Tommy Fury, brat Tysona Furyja -, a mnogi mu očitajo, da si za boj ne izbira enakovrednih tekmecev.

Jasno je, da bi Tyson v svojih najboljših letih po hitrem postopku opravil s Paulom, ki pa je tokrat na račun svoje mladosti veljal za favorita. Mnogi so pričakovali, da nekdanji prvak ne bo dočakal konca osme runde, a je kljub temu dvoboj proti precej bolje pripravljenemu in kar 31 let mlajšemu nasprotniku popeljal do sodniške odločitve.

