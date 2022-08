Tysonov promotor napovedal borbo z Usikom

Oleksander Usik je z zmago proti Joshui osvojil težkokategorne naslove organizacij WBA, WBO in IBF. Čeprav je Tyson Fury še nedavno dejal, da bo ostal v pokoju, pa ga je ogled borbe med Joshuo in Usikom očitno prepričal, da lahko "zlahka" zasluži še kakšen milijon. "Uničil bi oba, svojo denarnico dajte na plano," je Fury po borbi izzval Ukrajinčev tabor. Očitno so Ukrajinci pozorno poslušali in Furyjev promotor je napovedal borbo, ki bi prvič po letu 1999, in Lenoxu Lewisu vse štiri naslove velikih organizacij spravil "pod eno streho".