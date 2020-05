'Tysonovi udarci so videti lepo, a trenutno ne bi premagal povprečnega boksarja'

V tokratni oddaji smo se sprehodili čez svet slovenskega boksa. Se spraševali, zakaj Slovenci še nismo imeli predstavnika na olimpijskih igrah, kakšna prihodnost čaka naše profesionalne boksarje in kakšno je stanje duha med mladimi boksarji pri nas, ter spoznavali, kakšne so prednosti gradnje neke ideje in strukture na dolgi rok.

Izognili se nismo niti aktualnim dogodkom v svetu borilnih veščin, predvsem kritičnemu stanju očeta MMA šampiona Khabiba Nurmagomedova ter spletni senzaciji, za katero je z napovedjo vrnitve v ring poskrbel nihče drug kot železni Mike Tyson.