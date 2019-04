UFC 236 na VOYO: Dva pasova, štirje 'finišerji', spektakel zagotovljen

Po zapletih v lahki in srednji kategoriji so se pri organizaciji UFC odločili, da na UFC 236 pripravijo borbi, po katerih bosta okronana nova, sicer samo začasna, prvaka. V lahki kategoriji je po zmagi na Conorjem McGregorjem , skoku iz kletke in povzročenem vsesplošnem pretepu Habib Nurmagomedov prejel devetmesečni suspenz in ga v prvi polovici leta 2019 zagotovo še ne bomo videli v kletki. Dagestanec sicer ne bo ostal brez šampionskega pasu, bo pa dobil naslednjika, ki mu bo prestižno lovoriko “čuval” dokler se ne vrne. Za naslov začasnega prvaka se bosta tako pomerila prvak peresnolahke kategorije Max Holloway in Dustin Poirier .

Premagal ga je le še McGregor, od zadnjega poraza pa je nanizal 12 zaporednih zmag. Kar 10 izmed omenjenih borb je zaključil predčasno in ob tem osvojil naslov prvaka peresnolahke kategorije, ki ga je nazadnje ubranil s fantastično predstavo proti Brianu Ortegi. Poirier je imel v peresnolahki kategoriji precej težav in se je odločil za prestop v slabih pet kilogramov težjo kategorijo, kjer mu gre precej bolje. Na 10 borbah je bil le enkrat poražen, ena borba je bila razveljavljena, osemkrat pa je zmagal. S tem si je tudi prislužil svojo prvo borbo za naslov prvaka pod okriljem UFC.

Oba borca se odlično poznata, saj sta se pred sedmimi letimi že pomerila. Takrat šele 20-letni Holloway je vskočil kot pozna zamenjava in se udaril s takrat precej izkušenejšim Poirierjem. Slednji je že v tistem času veljal za enega najboljših borcev v persenolahki kategoriji in je tekmeca v prvi rundi prisilil v predajo. Holloway je nato iz borbe v borbo napredoval.

“Zmagal bom to borbo. Veliko ljudi želi slišati napovedi, jaz lahko rečem le, da me čaka težka borba. To bi znala biti najboljša borba, ki ste jo kadarkoli videli. Čaka naju zahteven obračun, v to verjamem. Noben od naju se ne namerava predati. Ne bi rad nič napovedoval, a imam občutek, da ga bom zaustavil,” je pred povratno borbo povedal Poirier.

Holloway je v izjavah deloval precej bolj samozavestno: “Ta fant mi ni enakovreden. Ne želim stopiti v kletko in imeti enakovredno borbo. Želim ga prisiliti, da se bo praskal po glavi in ugibal, kaj se je zgodilo. Pred zadnjo borbo ste vsi govorili, da bo to borba leta. Na koncu sem želel, da bi se spraševali, kaj je bilo to. Ko razmišljam o najboljšem borcu na svetu, ne glede na kategorijo (pound-for-pound), zamišljam o dominantnosti. Razmišljam o nekom, ki je enostavno dominanten.”



Še preden bostav v kletko v Atlanti stopila Holloway in Poirier, se bosta udarila Israel Adesanya in Kelvin Gastelum. Ta bi se moral za naslov prvaka v srednji kategoriji pomeriti proti Robet Whittakerju, a je slednji manj moral kot 24 ur pred borbo odpovedati, saj je utrpel kilo. Glavna borba na UFC 234 je tako pripadla prav Adesanyi, ki je v zanimivem obračunu po sodniški odločitvi premagal najboljšega borca srednje kategorije v zgodovini Andersona Silvo. Ker bo prvak Whittaker še nekaj časa odsoten, se bosta zdaj za začasni pas udarila Gastelum in Adesanya.