Usman in Covington za spektakularen zaključek borilnega leta 2019

Na bližajočem se borilnem vrhuncu iztekajočega se koledarskega leta UFC 245 v Las Vegasu bomo ob omenjenem dvoboju za naslov velterskega prvaka med Kamaruajem Usmanom in Colbyjem Covingtonom priča še dvema obračunoma za šampionski pas.



Za svetovnega prvaka v peresnolahki kategoriji se bosta udarila aktualni prvak Max Holloway in prvi izzivalec Alexander Volkovski, medtem ko se bosta v ženski konkurenci za naslov svetovne prvakinje v bantamski kategoriji pomerili aktualna prvakinja, neustrašna Brazilka Amanda Nunes, in njena glavna izzivalka, Germaine de Randemie. Slednja je že izkusila grenkobo poraza proti odlični Nunesovi pred natanko šestimi leti, ko je bila primorana že v zelo zgodnji fazi predati dvoboj. Mnogi poznavalci dogajanja v ženskem delu UFC-ja so prepričani, da bo imela Brazilka tokrat težje delo kot leta 2013. De Randemiejeva trdi, da je tedaj komaj dobro prešla s kickboxinga na MMA borbe, kar je gotovo vplivalo na razplet njune prve medsebojne borbe. "Tudi Amanda (Nunes, op. p.) je šest let pozneje drugačna borka, kot je bila takrat. Prepričana sem, da se ji lahko uspešno postavim po robu, a obenem se zavedam, da me čaka zelo zahteven obračun," pred sobotnim spektaklom v Las Vegasu pravi prva izzivalka Nunesove.