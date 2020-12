UFC 256 poskrbel za poslastico (leta): Figueiredo po remiju obdržal pas

Brazilski borec Deiveson Figueiredo je po gladki novembrski zmagi nad Alexom Perezom vnovič potrdil, zakaj ima mušja kategorija nenadoma povsem drugačen čar in zakaj bi utegnila postati vse bolj prepoznaven produkt organizacije UFC. 'Bog vojne' je tokrat imel precej več dela z 'Morilskim otrokom' iz Mehike, ki sliši na ime Brandon Moreno . 27-letnik se je v vseh petih rundah odlično upiral favoriziranemu Brazilcu, sodniki pa so na koncu vse skupaj odločili z večinskim remijem (dva sodnika sta borbo odločila kot neodločeno, en pa je zmago pripisal Figueiredu), kar pomeni, da je pas ostal v rokah Brazilca.

Nov poraz Fergusona

Na borilnem spektaklu UFC 256 se je v oktagon prvič po (vsaj malce presenetljivem) porazu proti Justinu Gaethjejuvrnil tudi eden izmed najpopularnejših borcev mešanih borilnih veščinTony Ferguson. Američan mehiških korenin se je pomeril z udaril z nevarnim BrazilcemCharlesom Oliveiro, a tudi tokrat ostal praznih rok, tako da se zdi, da se mu naslov lahke kategorije pod okriljem organizacije UFC vse bolj oddaljuje. Borba se je končala s soglasno sodniško odločitvijo. Sodniki so odločili, da je tokrat bil brazilski borec boljši, in sicer so borbo ocenili s trikrat po 30:26.

Poraz je vpisalo še eno slavo ime UFC-ja, in sicer 36-letniJunior dos Santos, ki je v težki kategoriji nekoč ugnal tudi Stipeta Miočića. Tokrat je moral že v drugi rundi priznati premoč Cirylu Ganeju. 30-letni Francoz pod organizacijo UFC v štirih borbah sicer še ne pozna poraza.

Zamujene borbe dogodka UFC 256 si lahko ogledate v videoteki VOYO. Klikni TUKAJ.

Izidi borb na glavnem dogodku UFC 256:

Deiveson Figueiredo vs. Brandon Moreno - večinski remi (48-46, 47-47, 47-47)

Charles Oliveira premagal Tonyja Fergusona po soglasni sodniški odločitvi (trikrat po 30-26)

Mackenzie Dern premagala Virno Jandiroba po soglasni sodniški odločitvi

Kevin Holland premagal Ronalda Souzo z nokavtom v prvi rundi

Ciryl Gane premagal Juniorja dos Santosa s tehničnim nokavtom v drugi rundi