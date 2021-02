White pred UFC 258: Burnsa ljudje ne poznajo, zato je Usman v vlogi favorita

Gre za obračun borcev, ki se med seboj odlično poznata, saj sta skupaj trenirala skoraj desetletje. Med Kamarujem Usmanom , ki v UFC sploh še ne pozna poraza, in Gilbertom Burnsom z razmerjem zmag in porazov 12:3 tako večjih neznank ni. Kljub temu je Usman v vlogi izrazitega favorita, s čimer pa se na novinarski konferenci pred dvobojem ni strinjal prvi mož organizacije UFC Dana White . "Že razmišljanje o tem, kdo bo zmagovalec, je neumno, ker gre za zelo izenačen dvoboj. Burns je odličen borec in noro je, da je Usman v vlogi tako izrazitega favorita. To samo pokaže, da ljudje Burnsa v resnici ne poznajo," meni 51-letni Američan.

"Če bo Usman zmagal, bo podrl rekordGeorgesa St. Pierra po številu zaporednih zmag v velterski kategoriji, nato pa ga najverjetneje zopet čaka bodisi Colby Covington bodisi Jorge Masvidal (oba je sicer Usman v svoji karieri že ugnal, op. a.), kar bo še ena izjemna borba. Če bo Usman tako nadaljeval, bodo počasi vsi začeli govoriti, da zares spada med najboljše vseh časov," je White popihal na dušo 33-letnega Nigerijca, ki v organizacija UFC še ne pozna poraza in je trenutno v nizu 12 zaporednih zmag.

'Čudno bo, ker mi je Kamaru še vedno pri srcu'

"O njem vem veliko, a enako ve on o meni. V zadnjem času sem treniral z veliko borci, ki ga dobro poznajo, veliko so mi pomagali. Nekoliko čudno bo, ker mi je Kamaru še vedno pri srcu. Zanj imam ogromno spoštovanja, a zavedam se, da me čaka težka borba. Pred nami je izjemno zahteven dan in v resnici ne vem, ali je dobro ali slabo, da nasprotnika tako podrobno poznam. Ne vem, ali mi bo to koristilo ali škodilo," pa napoveduje 34-letni Burns, ki je zadnji poraz doživel julija 2018, ko ga je ugnal Dan Hooker. Zatem pa je nanizal šest zaporednih zmag, nazadnje je bil 30. maja lani po soglasni sodniški odločitvi boljši odTyrona Woodleyja.