Adesanya napada Blachowicza in poltežko kategorijo

38-letni Jan Blachowicz bo prvič branil naslov prvaka v poltežki kategoriji, medtem ko Israel Adesanya lahko postane sploh prvi sočasni lastnik šampionskih pasov v srednji in poltežki kategoriji. 31-letnik iz nigerijskega Lagosa bi z zmago postal šele četrti borec, ki bi bil istočasno prvak dveh različnih divizij organizacije UFC.

Adesanya, ki je v UFC na devetih obračunih še brez poraza, tudi tokrat velja za favorita. Čeprav je v najbolj prestižni organizaciji mešanih borilnih veščin le tri leta, je na seznam premaganih že dodal številne izjemne borce, kot soAnderson Silva,Kelvin Gastelum,Robert Whittaker in Paulo Costa. V primeru zmage Nigerijca, ki sicer nastopa za Novo Zelandijo, pa številni napovedujejo, da bi si Adesanya kot naslednji izziv izbral težko kategorijo, v kateri je nekoč že nastopal kot kickboksar, in bi tako lahko napadal kar tri sočasne šampionske pasove.

Šampionska pasova pa bosta v igri tudi na dveh pred dvobojih. Za naslov v ženski peresni kategoriji se bosta pomerili aktualna prvakinja Amanda Nunes, ki ima trenutno v lasti tudi pas v bantamski kategoriji, in Megan Anderson. Borki bi se morali pomeriti že na dogodku UFC 256 12. decembra lani, a je Nunesova tedaj nastop odpovedala zaradi poškodbe.

32-letna Brazilka, ki jo imajo mnogi za najboljšo borko v zgodovini UFC, je neporažena že od septembra 2014, odtlej pa je zabeležila enajst zaporednih zmag. Stavnice ji tudi tokrat pripisujejo vlogo izrazite favoritinje, a bo zanimivo videti, kako se bo "Levinja", kot se glasi njen vzdevek, odzvala, potem ko je s partnerko in prav tako borko UFC Nino Ansaroff pozdravila svojega prvega otroka, v zadnjih 15 mesecih pa je le enkrat stopila v oktagon.

Še pred obračunom Nunesove in leto mlajše Avstralke pa bo na sporedu še šampionski spopad v moški bantamski kategoriji med Petrom Janom inAljamainom Sterlingom. Borca bi se prav tako morala pomeriti že decembra, a je Jan odpovedal zaradi težav z vizumom. 28-letni Rus velja za favorita, saj v UFC še ne pozna poraza, nazadnje pa je julija lani ugnal Joseja Alda. Na drugi strani ima 31-letni Američan v UFC 11 zmag in tri poraze, kot zadnjega je junija ugnal Coryja Sandhagna.