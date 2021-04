Masvidal bo pred 15 tisoč navijači iskal maščevanje proti Usmanu

VIDEO: Vrhunci prvega spopada med Usmanom in Masvidalom

Vsa pozornost bo usmerjena v obračun med Kamarujem Usmanom in Jorgejem Masvidalom . Borca sta se med seboj že pomerila na dogodku UFC 251, ko je po soglasni sodniški odločitvi slavil prvi, a Masvidal zatrjuje, da bo tokrat drugače.

V minulih dneh ni manjkalo zbadljivk z obeh strani

Nigerijski borec, ki je do šampionskega pasu v velterski kategoriji prišel po zmagi nadTyronom Woodleyjem marca 2019 in ga je odtlej še trikrat uspešno ubranil, je na stavnicah znova v vlogi favorita. Prvi obračun pred slabim letom dni je dobil na videz enostavno, a treba je vedeti, da je imel Masvidal za pripravo nanj le teden dni časa.

Tudi zato je 36-letni Američan, ki je rojen ravno na Floridi, kjer se bo odvil njun povratni dvoboj, še kako samozavesten. Kot se za UFC spodobi, v zadnjih dneh ni manjkalo zbadljivk z obeh strani. Masvidal naj bi Usmana označil za strahopetca, nigerijski šampion pa je nazaj udaril v intervjuju za MMA Junkie. "Takšne obtožbe so precej hude, sploh če letijo na nekoga, ki ti je dal dve priložnosti. Zaradi mene je zaslužil največ denarja v svoji karieri, zaradi mene se je sploh znašel tu," je bil oster Usman.

"Ima to srečo, da se dvakrat zapored bori za šampionski pas, kar sem mu jaz omogočil. Da me je označil za strahopetca, se mi zdi nekoliko neumno," je še dodal. Je pa Masvidal že dejal, da bo Usmanu v primeru zmage tudi sam ponudil možnost še enega dvoboja: "Zagotovo je res, da mi je dal novo priložnost, zato mu bom, če zmagam, tudi sam to omogočil."