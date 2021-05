UFC 262 bo okronal naslednika velikega Nurmagomedova

Charles Oliveira in Michael Chandler se bosta pomerila za šampionski pas, ki ga je na začetku leta z upokojitvijo predal legendarni ruski borec Habib Nurmagomedov. Ta je bil nesporni vladar kategorije vse od zmage nad Ircem Conorjem McGregorjem, ki so mu pas zaradi neaktivnosti leta 2018 sicer tudi odvzeli. Po lestvici ESPNgre za spopad tretjega in četrtega borca z jakostne lestvice lahke kategorije.

Oliveira (30-8, 1 b. b.) je dobil osem zaporednih dvobojev in velja za enega najbolj talentiranih v zgodovini UFC, ko gre za zmage s predajo. Brazilec jih je na ta način zabeležil največ v celotni zgodovini organizacije (14), po svojem debiju v oktagonu leta 2010 pa bo to njegov prvi naskok na šampionski pas. Chandler (22-5) je sredi niza treh zmag, med katerimi je tudi navdušujoč tehnični nokavt v prvi rundi proti Danu Hookerju ob njegovem debiju v UFC na januarskem UFC 257. Borec iz Misurija je trikratni prvak Bellatorja v lahki kategoriji, 35-letnik je tudi postavil rekord tekmovanja z največ zaključki (13), preden se je novembra preselil v elitno severnoameriško organizacijo.

Ferguson izsilil novo povišico

Tako Oliveira kot Chandler sta na tehtanju skorajda do grama "zadela" zahtevano težo, enako uspešna sta bila borca, katerih obračun v nedeljo po slovenskem času velja za vsaj tako zanimivega kot glavni: Tony Ferguson in Beneil Dariush. Borec iranskih korenin je sicer potreboval dodatno uro, da je "shujšal" za potrebna 0,22 kilograma. Priljubljeni Američan (25-5) poskuša prekiniti niz dveh porazov, v katerem se je znašel po zgodovinskem nizu 12 zmag. Dariush (20-4-1) se v obračun podaja s šestimi zaporednimi zmagami, s sedmo pa bi se verjetno dokončno prebil med prvokategornike.

Ferguson je pred dvobojem sebi in kolegom priboril tudi višjo plačo, potem ko je prvi mož UFCDana White v petek napovedal, da bo organizacija povišala premije za večerne obračune UFC 262. Tisti, ki se bodo posebej izkazali, bodo tako namesto 50 tisoč dolarjev (41.166 evrov) dobili 75 tisoč dolarjev (61.749 evrov) premije. Prekaljeni 37-letnik je Whita na novinarski konferenci pred svojim dvobojem izzval, da naj poviša denarne nagrade, medtem ko si vodilni možje organizacije zaradi odlične prodaje vstopnic lahko še kako manejo roke.

White ga le ni ignoriral

"Prosil te bom, Dana ... Glede na to, da smo tukaj tako kot zadnjič, lahko tokrat dobimo višje premije? Lahko gremo tja in dobimo jeb**o večji dvoboj? Lahko to dobimo? Razumeš? Dajmo!"je dejal Ferguson, ki je s strani Whita pred svojim dvobojem v Houstonu enkrat že dobil višjo premijo. White ga je sicer tokrat ignoriral in zgolj vprašal novinarje, če imajo še kakšno vprašanje.

"Očitno je odgovor ne," se je pridušal Ferguson, a očitno je storil dovolj, tako da bi z dodatki lahko v žep pospravil več kot 61 tisoč evrov. Po informacijah Whita so šle vstopnice tudi tokrat za med, saj je dvorana že razprodana, organizatorji pa so s štirimi milijoni dolarjev zaslužka (3,293 milijona evrov) podrli svoj prejšnji rekord v Houstonu, ki je znašal 3,55 milijona dolarjev oziroma 2,923 milijona evrov.