Se bo McGregor vrnil na pota stare slave? Vložek proti Poirierju je velik

Zloglasni Irec je bil pred borbo z Dustinom Poirierjem videti precej bolj živčen kot običajno, a jasno je, zakaj je tako. Gre za tretje dejanje med obema borcema. Prvo je dobil Conor McGregor že septembra 2014, letos januarja pa je Poirier Ircu s tehničnim nokavtom vrnil milo za drago. Američan je prepričan, da lahko slavi še drugič zapored in tako zakoraka na dominantno pot lahke kategorije. Poirier je v zadnjih štirih letih in pol izgubil le proti nespornemu vladarju lahke kategorije Habibu Nurmagomedovu – v tretji rundi je Dagestanec leta 2019 slavil z davljenjem. A ker se je Nurmagomedov upokojil, je želja po vladanju v lahki kategoriji med številnimi borci zelo velika. Jasno je že, da se bo zmagovalec glavne borbe dogodka UFC 264 boril s trenutnim prvakom lahke kategorije, Brazilcem Charlesom Oliveiro, poleg McGregorja in Poirierja pa ima v lahki kategoriji svojo računico še Justin Gaethje. A ta v oktagon ni stopil vse od zadnjega poraza – to je bil ravno poraz proti Habibu oktobra lani.