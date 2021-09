Dve borbi za naslov prvaka in težko pričakovani povratek Nicka Diaza

Glavni del spektakla bosta v ženski mušji kategoriji otvorili prvouvrščena izzivalka Jessica Andrade in petouvrščena Cynthia Calvillo . Andradejeva je aprila letos že imela priložnost prvakinji Ševčenkovi odvzeti šampionski pas, a jo je Kirgizijka ustavila v drugi rundi. Tokrat bo njena nasprotnica 34-letna Američanka, ki se počasi, a vztrajno vzpenja po lestvici izzivalk. V zadnji borbi jo je sicer premagala Katlyn Chookagian , a večjo težavo Calvillovi predstavlja izgubljanje kilogramov, zaradi česar bi bila ob morebitnem porazu to lahko njenazadnja borba v tej kategoriji.

Drugi obračun bo pripadel težkokategornikoma Curtisu Blaydesu in Jairzinhu Rozenstruiku . Blaydes je proti Derricku Lewisu februarja letos doživel šele svoj tretji poraz v profesionalni karieri in se s tem precej oddaljil od želene borbe za naslov prvaka, saj je dvakrat v karieri že izgubil proti aktualnemu prvaku Francisu Ngannouju . Rozenstruik pa je svoj sploh prvi poraz doživel maja lani prav tako proti Ngannouju, teden za Blaydesom pa je izgubil še proti aktualnemu začasnemu prvaku Cirylu Ganu . Ker imata tako Blaydes kot Rozenstruik v rokah prave 'bombe' in le redko dočakata zadnji zvonec, si zagotovo lahko obetamo predčasen zaključek enega ali drugega borca.

Glavna borba večera in drugi obračun za šampionski pas bo spektakel v moški peresni kategoriji med nespornim prvakom Alexandrom Volkanovskim in drugim izzivalcem Brianom Ortego. Volkanovski, ki je svoj sploh edini poraz v profesionalni karieri doživel daljnega leta 2013, je dvakrat zapored premagal prvega izzivalca Maxa Hollowaya, proti kateremu je njegov nasprotnik Ortega doživel svoj sploh edini poraz v profesionalni karieri. Volkanovski in Ortega sta poletje pred obračunom preživela kot glavna trenerja v UFC-jevem resničnostno-borilnem šovu The Ultimate Fighter, kjer je na koncu dominantno slavil Volkanovski, čigar tekmovalci so zasedli vsa štiri mesta v finalu.