UFC 267: Bo Blachowiczu uspelo ubraniti šampionski pas proti Brazilcu Teixeiri?

Poljski borec mešanih borilnih veščin Jan Blachowicz je pred zahtevno nalogo, saj bo na nocojšnji borilni prireditvi UFC 267 v Abu Dabiju v borbi proti brazilskemu predstavniku Gloverju Teixeiri branil šampionski pas v poltežki kategoriji. Nič manj zanimivo ne bo v obračunu za naslov začasnega prvaka v bantamski kategoriji, v kateri se bosta udarila Petr Yan in Cory Sandhagen. Vse to in še več si lahko od 20.00 naprej ogledate v živo v naši družbi samo na VOYO.

icon-link UFC 267: Blachowicz vs Teixeira Tako Jan Blachowicz kot Glover Teixeira napovedujeta boj na zmago. Slednji bo storil vse, da Poljaku odvzame šampionski pas v poltežki kategoriji, ki ga bo prvi branil v okviru borilnega spektakla UFC 267 v Abu Dabiju. "Poznam tako prednosti kot slabosti tokratnega nasprotnika. Da ne bo pomote, Teixeira je izjemno kakovosten borec, ki bo storil vse, da mi pokvari načrte. Jaz pa moram ostati popolnoma osredotočen na vsako podrobnost, ki lahko dvoboj prevesi bodisi na eno bodisi na drugo stran. Veselim se borbe proti dobremu borcu," nekaj ur pred obračunom na Fight Islandu Blachowicz ne skopari s pohvalami na račun Brazilca. Tudi v bantamski kategoriji bodo pele pesti med Petrom Yanom in Coryjem Sandhagnom v boju za naslov začasnega prvaka. V lahki kategoriji se bo predstavil eden od predstavnikov dagestanske šole MMA-ja Islam Mahačev, ki se bo pomeril z Danom Hookerjem. Še kako zanimivo bo tudi v težki kategoriji, v kateri se bosta udarila Alexander Volkov in Marcin Tybura. Seznam vseh borb, ki si jih lahko v živo od 20.00 naprej ogledate na VOYO: Poltežka kategorija: Jan Blachowicz – Glover Teixeira (Błachowicz brani naslov nespornega prvaka) Bantamska kategorija: Petr Yan – Cory Sandhagen (za naslov začasnega prvaka) Lahka kategorija: Islam Mahačev – Dan Hooker Težka kategorija: Alexander Volkov – Marcin Tybura Velterska kategorija: Li Džingliang – Khamzat Chimaev Poltežka kategorija: Magomed Ankalajev – Volkan Oezdemir icon-expand UFC 267: Blachowicz vs Teixeira FOTO: VOYO