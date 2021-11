Gaethje in Chandler začenjata spektakel, Usman in Covington pred revanšo sovražno razpoložena

Le še nekaj ur nas loči do spektakla, ki je za mnoge ljubitelje mešanih borilnih veščin najtežje pričakovan v tem letu. Borci, ki se bodo v kultnem Madison Square Gardnu pomerili v noči s sobote na nedeljo po našem času, so že opravili uradno tehtanje in še zadnje medijske obveznosti. Na novinarski konferenci zmerljivkam ni bilo videti konca, posebej vročekrvna pa sta bila glavna akterja borilnega spektakla, Kamaru Usman in Colby Covington. UFC 268 si lahko v živo ogledate na VOYO, prenos se prične ob 3.00.

Tik pred dogodkom se je nekoliko spremenil vrstni red borb, saj bosta glavni del po novem odprla Justin Gaethje in Michael Chandler, od katerih si ljubitelji MMA-ja obetajo pravo poslastico. Svojo napoved borbe je z medijskimi predstavniki takole delil Chandler: "Vsi vedo, kaj se zgodi, ko stopi v kletko Michael Chandler, in vsi vedo, kaj se zgodi, ko stopi v kletko Justin Gaethje. Na začetek dogodka so naju prestavili zato, da začneva udarno in razveseliva navijače. Justin Gaethje bo nokavtiran v prvi rundi." "Bori se tako kot jaz, oba se izstreliva kot ognjemet že na samem začetku. Vem, da bo poskušal zaključiti že v prvi rundi, a bom že poskrbel, da bo moral poseči po svoji rokoborbi in se začeti pomikati nazaj. Bomo videli, kdo je p****, ko me bo poskušal podreti na tla," je o svojem tekmecu dejal Gaethje.

Naslednja bosta v oktagon stopila peresnokategornika Shane Burgos in Billy Quarantillo. Za oba borca bo to druga borba v tem letu, v prvih sta oba prikazala odlični borbi in si prislužila naziv borba večera, ter finančni bonus, ki ga naziv prinaša. Quarantillo je s tehničnim nokavtom v tretji rundi premagal Gabriela Beniteza, Burgos pa je po nenavadnem nokavtu izgubil proti Edsonu Barbozi.

Za njima bosta nastopila UFC-jev veteran Frankie Edgar, ki se v organizaciji bori že vse od leta 2007 ter Marlon Vera. 40-letni Edgar se želi pobrati po porazu, ki mu ga je s hitrim in atraktivnim nokavtom, februarja letos zadal Cory Sandhagen. Edgar, ki im za sabo že 34 profesionalnih borb, se tudi po borbi z Vero še ne misli športno upokojiti. 12 let mlajši ekvadorec Vera pa se bo skušal z zmago proti veteranu uvrstiti med najboljših deset borcev bantamske kategorije.

Nato pa bo na vrsti prvi obračun za šampionski pas in sicer med Rose Namajunas in Žang Vejli. Redkobesedna Namajunasova je osvojitev pasu aprila letos prav proti Kitajki pripisal svoji mentaliteti. "Jaz sem prvakinja, jaz sem najboljša" in dodala še: "Vem kaj je Vejli storila prejšnji nasprotnicam, zato moram biti ves čas pripravljena." Vejlijeva, ki je proti Namajunasovi doživela šele svoj drugi poraz v profesionalni karieri pa je dejala, da se je iz poraza veliko naučila in, da bo šla tokrat precej bolj sproščena v kletko.

Najbolj napeto pa je bilo prav med glavnima borcema večera, ki se več kot očitno ne marata in želita še enkrat s pestmi poravnati račune. Colby Covington še vedno ne priznava poraza, ki mu ga je decembra 2019 prizadejal Kamaru Usman. 33-letni borec z vzdevkom 'Chaos' Usmanu poleg goljufanja med borbo očita tudi jemanje nedovoljenih poživil. Leto starejši Usman pa je ravno nasprotno od nasprotnikovih trditev, dan pred borbo postal prvi borec odkar UFC sodeluje z ameriško protidopinško agencijo (izvirno USADA), ki je uspešno prestal 50 testiranj.

Prvak Usman že težko pričakuje peto obrambo šampionskega pasu: "Cenim vse kar počne, vse kar prinaša v to borbo ... všeč mi je, ker mi predstavlja izziv in v tem delu kariere se veselim izzivov. V soboto zvečer pa bom naredil to, kar počnem najbolje: razbil bom iziv, ki je pred mano." O izzivalcu pa meni: "Je zelo talentiran, pridno trenira in vsakič pokaže kaj zna v ringu ampak kot sem enkrat že dejal, se mora pač sprijazniti s dejstvom, da je nekdo pač boljši od njega." Covington na drugi strani, je Usmanu očital goljufanja v prvi borbi, saj naj bi prvak udarec v mednožje in v oko zaigral, da je s tem dobil nekaj dragocenih minut počitka. "Želel se je za vsako ceno izogniti revanši ampak stric Dana (White) in UFC sta ga prisilila v borbo, on že ve kdo je 'očka' in kdo je zmagal prvo borbo. Če se ne bi delal, da sem ga zadel v mednožje in v oko, ve, da bi ga jaz uničil. Jaz ne živim v preteklosti, v soboto zvečer vam bom pokazal prihodnost te kategorije, ko bom uničil 'Martyja Fakenewsmana'."

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Velterska kategorija: Kamaru Usman – Colby Covington (Usman brani naslov prvaka) Ženska slamnata kategorija: Rose Namajunas – Žang Vejli (Namajunasova brani naslov prvakinje) Bantamska kategorija: Frankie Edgar – Marlon Vera Peresna kategorija: Shane Burgos – Billy Quarantillo Lahka kategorija: Justin Gaethje – Michael Chandler