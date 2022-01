Ngannou in Gane - nekoč sparing partnerja, sedaj največja nasprotnika

V noči iz sobote na nedeljo boste na svoj račun prišli ljubitelji mešanih boprilnih veščin, saj bo na vrsti UFC 270 - prvi UFC-jev borilni spektakel v tem letu. Večina oči bo uprtih v težko pričakovano glavno borbo večera, v kateri se bosta pomerila nesporni prvaka težke kategorije Francis Ngannou ter njegov nekdanji sparing partner in začasni prvak Ciryl Gane. Pred njima se bosta še tretjič pomerila prva mušje kategorije Brandon Moreno in nekdanji prvak Deiveson Figueiredo. Borilni spektakel si bo mogoče v nedeljo v živo ogledati na VOYO, prenos se prične ob 4.00.

Borbe nespornih prvakov proti začasnim prvakom so vedno zanimive, saj imata oba borca nekaj za izgubiti, hkrati pa si oba želita utišati nasprotnika in sama kraljevati v kategoriji. Tokrat pa bo na dogodku UFC 270 (prenos se v nedeljo na VOYO prične ob 4.00) na tapeti še veliko več, saj se bosta za naziv prvaka UFC-jeve težke kategorije pomerila nekdanja sparing partnerja, nekdanja člana iste ekipe in nekdanja varovanca istega trenerja Francis Ngannou in Ciryl Gane.

Večjo težo na svojih prsih nosi Kamerunec Ngannou, ki bo prvič branil naslov nespornega prvaka UFC-jeve težke kategorije. Tega mu je uspelo osvojiti marca lani, ko je v povratnem obračunu s prepričljivo predstavo premagal nekdanjega vladarja kraljeve kategorije Stipeta Miočića. Ker si je novi prvak vzel dolg premor, po mnenju organizacije celo predolgega, je UFC avgusta organiziral borbo za začasnega prvaka težke kategorije, ki jo je prepričljivo dobil Francoz Ciryl Gane in si stem priboril vstopnico za borbo z Ngannoujem. Gane, ki v profesionalni mma karieri po desetih borbah še ne pozna poraza, trenira pod vodstvom trenerja Fernanda Lopeza v pariškem klubu MMA Factory. Tam je svoje prvo korake v svetu mešanih borilnih veščin storil tudi Ngannou, ki pa se je zaradi mnogih nestrinjanj s trenerjem Lopezom preselil v ZDA, kjer je pod vodstvom trenerja Erica Nicksicka osvojil močno željeni šampionski pas.

Kljub dejstvu, da je Ngannou dosegel kar je želel in, da je Lopez po Kamerunčevem odhodu vzgojil novega vrhunskega težkokategornika, se zamere med trenerjem in nekdanjim varovancem niso umirile. Nespronega prvaka so razburili predvsem videoposnetki treningov med Ngannoujem in Ganom izpred nekaj let, na katerih večkrat zadane Francoz. Ngannou je zatrdil, da so posnetki prirejeni tako, da njega prikažejo v slabi luči, nikakor pa ne pokažejo realnega stanja moči med borcema.

Po njegovih trditvah je na treningih večrat krajšo potegnil Gane, medtem ko v Francozovem taboru trdijo, da je le nekaj trenutkov po tem, ko se je kamera na posnetem treningu ugasnila, Ngannou zvijal na tleh v bolečinah. Kamerunec je novembra po dogodku UFC 268 tudi hladnokrvno odkorakal mimo nekdanjega trenerja in sparing partnerja, brez da bi bi ju sploh pogledal, kaj šele pozdravil.

Čeprav borca trdita, da drug drugega spoštujeta in med seboj ne gojita zamer, Ngannou trdi, da Gane ni na njegovem nivoju in da je njegov začasni pas ena velika šala, Gane na drugi strani pa se zaveda, da bo Francis najtrši oreh v njegovi karieri, a z razlogom še ne pozna poraza in čeprav javno tega ni priznal, se bosta s trenerjem Lopezom želela maščevati za omalovaževanje, ki sta ga deležna s strani prvaka.

Moreno drugič ali Figueiredo prvič? Predzadnja borba večera bo tako kot zadnja ponudila borbo za naslov prvaka. Merila se bosta stara znanca Brandon Moreno in Deiveson Figueiredo, ki sta se pomerila že dvakrat. Najprej sta se udarila na borilnem spektaklu z zaporedno številko 256 decembra 2020, ko je bil prvak mušje kategorije še Figueiredo. 34-letni Brazilec je zgolj tri tedne prej brez težav obranil pas proti Alexu Perezu, istega dne pa je Moreno prav tako brez težav odpravil Brandona Royvala in k borbi pozval prvaka. Brazilec in Američan sta se po petih izenačenih rundah razšla brez zmagovalca, saj sta dva izmed treh sodnikov prisodila neodločen rezultat, pri čemer je imela ključno vlogo odvzeta točka, ki jo je Brazilec prejel zaradi prepovedane brce v mednožje. Figueiredo je tako obdržal pas, a jasno je bilo, da se bosta borca pomerila (vsaj) še enkrat.

Natanko pol leta kasneje, na dogodku UFC 263, se je to tudi zgodilo, a tokrat borba ni trajala vseh pet rund. 28-letni Mehičan Moreno je v tretji rundi Brazilca z davljenjem prisilil v predajo in tako postal sploh prvi v Mehiki rojeni prvak organizacije UFC. Borca bi morala še tretjič zaplesati že pred dobrim mesecem na dogodku UFC 269, a je bila njuna borba prestavljena na prihajajoči vikend.

icon-expand Deiveson Figueiredo proti Brandonu Morenu drugi del FOTO: Twitter

Figueiredo se Morenu želi maščevati za drugi profesionalni poraz v karieri in se znova polastiti šampionskega pasu, ki ga je po njegovih besedah Mehičanu le posodil. Pri pripravi na borbo mu pomaga tudi nekadnji prvak UFC-jeve mušje in bantamske kategorije Henry Cejudo, ki je nekoč tudi treniral skupaj z Morenom, tako da Brazilčevega nasprotnika dobro pozna. "V drugi borbi sem storil nekaj napak, ki sem jih s treningi odpravil. Tokrat bom bolj tehničen, hiter, eksploziven in pripravljen, da borbo zaključim v katerem koli trenutku." je pred borbo dejal nekdanji prvak. Aktualni prvak pa je o nasprotniku in pripravah na borbo dejal: "Pričakujem boljšega Figueireda, željnega zmage, ampak ta šampionski pas pripada meni. Glavo pripravljam tako, kot sem jo pripravljal preden sem postal prvak. Mnogi borci se po osvojitvi pasu ustavijo in izgubijo motivacijo, mene pa motivirata neizmerna podpora navijačev iz Mehike ter moja prelepa družina. Tako da ne skrbite, sem bolj lačen zmage kot kadarkoli prej."

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Francis Ngannou – Ciryl Gane Mušja kategorija: Brandon Moreno – Deiveson Figueiredo Velterska kategorija: Michel Pereira – Andre Fialho Težka kategorija: Serghei Spivac – Greg Hardy* Hardy si je nekaj dni pred dogodkom hudo poškodoval prst in po njegovih besedah ne bo nastopil na UFC 270. Organizacija tega še ni uradno potrdila, najverjetneje bodo Američana zamenjali z drugim borcem.