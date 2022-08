UFC 278: Edwards s K.O. premagal Usmana in prvič dvignil šampionski pas

Decembra 2015 sta se v UFC-jevem oktagonu pomerila Američan Kamaru Usman in Anglež Leon Edwards. Usman se je po treh rundah veselil zmage po soglasni sodniški odločitvi, Edwards pa je takrat doživel šele svoj tretji poraz v profesionalni karieri in drugega pod okriljem UFC. Po skoraj sedmih letih sta se znova srečala v oktagonu in tokrat se je razpletlo drugače. Kamaru Usman ni uspel še šestič ubraniti šampionskega pasu, temveč je Edwards zabeležil že deseto zaporedno zmago in je nepremagan že sedem let, prvič je postal prvak.

Dvoboj je že v prvi rundi ponudil presenečenje, prvič v 16 borbah je bil Usman zrušen, v drugi rundi je bil Američan bolj agresiven, močneje je udarjal, na drugi strani je bil Anglež zelo natančen s svojimi udarci. Tretja in četrta runda sta bili podobni, Usman je začel "mleti" v borbi na tleh, Edwardsu je padel tempo in Američan je nadzoroval položaj.

V peti rundi pa presenetljiv preobrat, Edwards je šel na vse ali nič in nokavtiral dosedanjega prvaka z nožnim udarcem v glavo približno minuto pred koncem dvoboja. Izjemen udarec, Usman ni vedel, kaj se zgodilo, to je bil zanj drugi karierni poraz. Američan je bil boljši večji del dvoboja, toda po tem udarcu Edwardsa je bilo zanj konec možnosti za zmago.

