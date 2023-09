Strickland šokiral borilni svet in po taktični borbi ugnal Adesanyo

UFC-jeva srednja kategorija ima novega prvaka. To je po petih ne ravno najbolj aktivnih rundah postal Sean Strickland, ki je za mnoge presenetljivo premagal Israela Adesanyo. Za razliko od glavne borbe večera sta izjemno borbo prikazala Manel Kape in Felipe dos Santos, Alexander Volkov je zadavil domačin TaiaTuivaso, Justin Tafa in Tyson Pedro pa bosta bržkone domov odnesla bonus za nokavt večera.

Glavni del borilnega spektakla sta odprla domačin Tyson Pedro in Šved Anton Turkalj. 31-letni Avstralec ni izgubljal časa in je po le dobrih dveh minutah nokavtiral Šveda, s čimer je popravil poraz izpred pol leta iz Pertha, kjer ga je premagal Modestas Bukauskas. Za Turkalja, ki do prihoda v UFC poraza ni poznal, pa je bil to še tretji zaporedni poraz, prvi z nokavtom.

icon-expand Tyson Pedro FOTO: AP

Kot druga dva sta v kletko še drugič letos stopila Justin Tafa in Austen Lane. Če se je njuna prva borba končala brez zmagovalca, zaradi nenamernega udarca v oko, pa smo v drugi borbi hitro dobili zmagovalca. Novozelandec je potreboval le dobro minuto, da je z natančnim levim krošejem nokavtiral Američana in poravnal račun med njima.

Po težki in poltežki kategoriji pa je bil čas za najlažjo moško kategorijo. V mušji kategoriji sta se pomerila desetopostavljeni izzivalec prvaka Manel Kape in debitant v ameriški organizaciji Felipe dos Santos. Čeprav je Kape v tej borbi veljal za velikega favorita, pa je mladi Brazilec pokazal, da je izjemen talent, ki ga bomo zagotovo še videli v UFC-ju. Dos Santos, ki je v borbo vskočil kot pozna zamenjava za poškodovanega Kai Kara-Franca, je pokazal, da sodi med najboljše borce mušje kategorije na svetu in Kapu povzročil kar nekaj težav. V tretji rundi je Portugalca rojenega v Angoli za kratek čas spravil tudi v nokdavn, a mu presenečenja na koncu vseeno ni uspelo pripraviti. Kape je na koncu po soglasni sodniški odločitvi vpisal še četrto zaporedno zmago pod okriljem UFC-ja, na koncu pa v svojem slogu izzval Novozelandca, s katerim bi se moral prvotno pomeriti.

V predzadnji borbi večera pa je bil znova čas za težko kategorijo. V oktagonu sta zaplesala borca s povsem različnimi slogi Tai Tuivasa in Alexander Volkov. Visokorasli Rus je v prvi rundi pridoma izkoriščal večji doseg in nadziral razdaljo na kateri se je borba odvijala, minuto pred koncem pa Avstralca za hip poslal še v nokdavn. V drugi rundi se je obema borcema že precej poznala utrujenost, Volkov pa je bil kljub utrujenosti, precej bolj natančen z udarci. Ko se je borba preselila v parter, pa je 'Drago' presenetil in zavzel dominanten položaj ter najprej z nekaj udarci kaznoval Tuivaso nato pa delo dokončal s t.i. Ezekiel davljenjem.

Potem pa je napočil čas za glavno borbo večera. Za naslov prvaka srednje kategorije sta se pomerila Israel Adesanya in Sean Strickland. Borba se je začela zelo previdno in borca praktično nista metala udarcev, pol minute pred koncem prve runde pa je Strickland prvaka ujel z desnim direktom in ga sprva poslal v nokdavn, nato pa ga stisnil še ob kletko in mu zadal nekaj močnih udarcev, a mu je zmanjkalo časa, da bi delo tudi dokončal. Podobno kot prva, je potekala tudi druga runda, le da tokrat močnih udarcev kakšnega izmed borcev ni bilo, Adesanya pa se je počasi začel zbujati in tudi sam poskušati z udarci.

Tudi v tretji rundi se borca nista pretirano razigrala, je pa zato v četrti rundi Strickland začel upoštevati napotke trenerja Erica Nicksicka in začel izvajati pritisk na Novozelandca. To je Strickland uspešno počel tudi v peti rundi in dvoma ni bilo. UFC-jeva srednja kategorija je dobila novega prvaka. Kljub vsemu, kar je bilo pred borbo izrečeno med Adesayno in Stricklandom, pa smo na koncu videli športen pozdrav obeh borcev in izkaz spoštovanja.

