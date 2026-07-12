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Borilni športi

McGregor povratek v kletko končal že po 69 sekundah

Las Vegas, 12. 07. 2026 09.44 pred 16 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Conor McGregor

Težko pričakovana vrnitev Conorja McGregorja na UFC 329 se ni razpletla po Irčevih željah, saj je moral zaradi poškodbe dvoboj predčasno predati. Na soglavni borbi večera je Anglež Paddy Pimblett z impresivno borbo premagal Benoita Saint-Denisa. Po dogodku se je pojavilo tudi veliko ugibanj, da je McGregor v oktagon vstopil poškodovan še pred začetkom borbe.

Conor McGregor
Conor McGregor
FOTO: AP

Več kot 20.000-glava množica si je v Las Vegasu ogledala težko pričakovan povratek največje MMA-zvezde Conorja McGregorja, ki je v kletko vstopil po petih letih odsotnosti, vse od njegove tretje borbe z Dustinom Poirierjem leta 2021, ki se je končala s hudim zlomom noge. Po 13 letih se je Irec ponovno pomeril proti Maxu Hollowayu. Toda sinočnja borba se je končala antiklimaktično. Že po 69 sekundah borbe si je McGregor poškodoval koleno in bil prisiljen po glasnih žvižgih publike v T-Mobile Areni predati obračun.

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Rezultat je izjemno nesrečen za večer, ki je po besedah izvršnega direktorja UFC Dana Whita ustvaril največji prihodek od prodanih vstopnic v zgodovini UFC-ja.

UFC 329
UFC 329
FOTO: AP

Ali je McGregor v kletko vstopil poškodovan?

Zloglasni Irec je pred poškodbo dvakrat zdrsnil, nato pa po dobri minuti predal borbo, ko je bilo očitno, da ne bo mogel nadaljevati. Del javnosti je mnenja, da je McGregor v oktagon vstopil že poškodovan.

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Irčevo vedenje se je zdelo nenavadno že od trenutka, ko je vstopil v kletko, je dejal Holloway ter dodal: "Preprosto ni bil videti kot isti Conor."

Dana White je opazke o predhodni poškodbi McGregorja zanikal ter dejal, da če bi ta že obstajala, bi jo opazili. Na vprašanje o 37-letnikovi prihodnosti je Bostončan odgovoril: "Trenutno je veliko neodgovorjenih vprašanj."

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McGregorja, ki je areno zapustil, ne da bi se pogovoril z novinarji, je kasneje na družbenih omrežjih komentiral dogajanje v Las Vegasu: "V dvoboj nisem šel z nobeno poškodbo. Ves čas priprav sem brcal, se odrival in skakal, prav tako tudi v zakulisju pred borbo. To se je pojavilo povsem nepričakovano. Sem v nepopisno težkem stanju. Lahko ga opišem samo kot pekel."

Paddy Pimblett
Paddy Pimblett
FOTO: AP

Pimblett je presenetil z bliskovito zmago

Eno največjih zmag v svoji karieri je dosegel Paddy Pimblett. Po porazu proti Justinu Gaethjeju se je hitro pobral. Anglež je v 52 sekundah odpravil Benoita Saint-Denisa, ki je pred to borbo nanizal štiri zaporedne zmage. Francoz je nepričakovano poskusil Pimbletta spraviti na tla, kar se mu ni obrestovalo. Liverpoolčan je njegov poskus izkoristil in ga v slogu Charlesa Oliveire "zadavil".

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